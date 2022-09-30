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У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022
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У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков
У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022
У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России, но это произойдет со временем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:48
2022-09-30T16:48
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России, но это произойдет со временем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет," - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
16:48 30.09.2022
 
У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков

Песков: у Путина пока нет планов посещать новые регионы России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России, но это произойдет со временем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет," - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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