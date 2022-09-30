https://ria.ru/20220930/putin-1820662134.html

У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков

У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022

У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России, но это произойдет со временем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:48

2022-09-30T16:48

2022-09-30T16:48

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России, но это произойдет со временем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет," - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/turetskiy-potok-1820572334.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия