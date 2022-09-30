https://ria.ru/20220930/putin-1820662134.html
У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков
У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022
У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России, но это произойдет со временем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:48
2022-09-30T16:48
2022-09-30T16:48
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы России, но это произойдет со временем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет," - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/turetskiy-potok-1820572334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
У Путина пока нет планов посещать новые регионы России, заявил Песков
Песков: у Путина пока нет планов посещать новые регионы России