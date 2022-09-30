https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html

Путин о присоединении новых территорий: за нами правда

Путин о присоединении новых территорий: за нами правда - РИА Новости, 30.09.2022

Путин о присоединении новых территорий: за нами правда

Президент России Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав страны, заявил, что их жители сделали свой выбор: быть вместе со своим народом. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:57

2022-09-30T15:57

2022-09-30T16:11

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав страны, заявил, что их жители сделали свой выбор: быть вместе со своим народом."Они (жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - ред.) сделали выбор - быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда! За нами Россия!" - сказал он на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/konsolidatsiya-1820633282.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820631925.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество