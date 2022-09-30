https://ria.ru/20220930/putin-1820633737.html

Путин заявил, что у России много единомышленников, в том числе в США

Путин заявил, что у России много единомышленников, в том числе в США - РИА Новости, 30.09.2022

Путин заявил, что у России много единомышленников, в том числе в США

У России много единомышленников, в том числе в Европе и США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:56

2022-09-30T15:56

2022-09-30T16:05

сша

россия

владимир путин

европа

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820619744_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_65177bb45550feed99ecc52c14a5a650.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. У России много единомышленников, в том числе в Европе и США, заявил президент России Владимир Путин.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820633394.html

сша

россия

европа

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, владимир путин, европа, луганская народная республика