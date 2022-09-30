15:56 30.09.2022 (обновлено: 16:05 30.09.2022)
Путин заявил, что у России много единомышленников, в том числе в США
Путин: у России много единомышленников, в том числе в Европе и США
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПутин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых субъектов
Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых субъектов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. У России много единомышленников, в том числе в Европе и США, заявил президент России Владимир Путин.
"Во всем мире, в том числе и в Европе, и в Соединенных Штатах, как я уже сказал, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.