https://ria.ru/20220930/putin-1820631925.html
Мир вступил в период революционных трансформаций, заявил Путин
Мир вступил в период революционных трансформаций, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Мир вступил в период революционных трансформаций, заявил Путин
Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:53
2022-09-30T15:53
2022-09-30T16:50
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, заявил президент России Владимир Путин."Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, они представляют большинство мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах и защищать их", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html
россия
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"Мир вступил в период революционных трансформаций" – Путин
"Мир вступил в период революционных трансформаций" – Путин
2022-09-30T15:53
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область
В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
15:53 30.09.2022 (обновлено: 16:50 30.09.2022)
Мир вступил в период революционных трансформаций, заявил Путин
Президент Путин: мир вступил в период революционных трансформаций