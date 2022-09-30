https://ria.ru/20220930/putin-1820631925.html

Мир вступил в период революционных трансформаций, заявил Путин

Мир вступил в период революционных трансформаций, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Мир вступил в период революционных трансформаций, заявил Путин

Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:53

2022-09-30T15:53

2022-09-30T16:50

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, заявил президент России Владимир Путин."Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, они представляют большинство мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах и защищать их", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мир вступил в период революционных трансформаций" – Путин "Мир вступил в период революционных трансформаций" – Путин 2022-09-30T15:53 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область