https://ria.ru/20220930/putin-1820631432.html

Путин назвал тех, кто готов жить по правилам США, политическими мазохистами

Путин назвал тех, кто готов жить по правилам США, политическими мазохистами - РИА Новости, 30.09.2022

Путин назвал тех, кто готов жить по правилам США, политическими мазохистами

Президент РФ Владимир Путин назвал тех, кто готов жить по правилам Запада, политическими мазохистами и последователями нетрадиционных политических отношений. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:52

2022-09-30T15:52

2022-09-30T16:25

сша

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал тех, кто готов жить по правилам Запада, политическими мазохистами и последователями нетрадиционных политических отношений."Запад явно и уже давно выдает желаемое за действительное. Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде построить весь мир. Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех - разве что законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/putin-1820627297.html

сша

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, владимир путин, россия