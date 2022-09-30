https://ria.ru/20220930/putin-1820631432.html
Путин назвал тех, кто готов жить по правилам США, политическими мазохистами
Путин назвал тех, кто готов жить по правилам США, политическими мазохистами - РИА Новости, 30.09.2022
Путин назвал тех, кто готов жить по правилам США, политическими мазохистами
Президент РФ Владимир Путин назвал тех, кто готов жить по правилам Запада, политическими мазохистами и последователями нетрадиционных политических отношений. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:52
2022-09-30T15:52
2022-09-30T16:25
сша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал тех, кто готов жить по правилам Запада, политическими мазохистами и последователями нетрадиционных политических отношений."Запад явно и уже давно выдает желаемое за действительное. Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде построить весь мир. Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех - разве что законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220930/putin-1820627297.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, владимир путин, россия
США, Владимир Путин, Россия
15:52 30.09.2022 (обновлено: 16:25 30.09.2022)
Путин назвал тех, кто готов жить по правилам США, политическими мазохистами
Путин о тех, кто готов жить по правилам США: политические мазохисты