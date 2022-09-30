https://ria.ru/20220930/putin-1820630430.html
Путин о долларе: бумажками никого не накормишь
Путин о долларе: бумажками никого не накормишь - РИА Новости, 30.09.2022
Путин о долларе: бумажками никого не накормишь
Бумажными долларами и евро нельзя накормить, нужно продовольствие, поэтому политикам в Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:51
2022-09-30T15:51
2022-09-30T16:17
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бумажными долларами и евро нельзя накормить, нужно продовольствие, поэтому политикам в Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться, заявил президент РФ Владимир Путин."Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище... Бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно. Этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь, энергоносители нужны", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Президент отметил, что в связи с этим политикам в Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. "А тех, кто начинает задавать справедливо вопросы, а собственно, почему так, их немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/putin-1820633374.html
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Путин: "Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро"
ПУТИН О ДОЛЛАРЕ: БУМАЖКАМИ НИКОГО НЕ НАКОРМИШЬ, НУЖНО ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
2022-09-30T15:51
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PT1M23S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, европа, россия
В мире, Владимир Путин, Европа, Россия
15:51 30.09.2022 (обновлено: 16:17 30.09.2022)
Путин о долларе: бумажками никого не накормишь
Президент Путин о долларе: бумажками никого не накормишь, нужно продовольствие
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бумажными долларами и евро нельзя накормить, нужно продовольствие, поэтому политикам в Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище... Бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно. Этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь, энергоносители нужны", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Президент отметил, что в связи с этим политикам в Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. "А тех, кто начинает задавать справедливо вопросы, а собственно, почему так, их немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами", - сказал Путин.