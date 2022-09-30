https://ria.ru/20220930/putin-1820627297.html

Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов

Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов - РИА Новости, 30.09.2022

Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов

Президент РФ Владимир Путин прямым предательством своих народов покорное соглашение руководителей стран Европы с США. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:47

2022-09-30T15:47

2022-09-30T16:09

европа

сша

владимир путин

в мире

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прямым предательством своих народов покорное соглашение руководителей стран Европы с США.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что большинство европейских политиков покорно соглашаются с требованиями Вашингтона вводить все новые санкции против России, хотя понимают, США ведут дело к тому, чтобы прибрать к рукам европейский рынок."Все они понимают, эти элиты европейские, все понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220930/ssha-1820626856.html

европа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, сша, владимир путин, в мире, россия