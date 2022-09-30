https://ria.ru/20220930/putin-1820627297.html
Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов
Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов - РИА Новости, 30.09.2022
Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов
Президент РФ Владимир Путин прямым предательством своих народов покорное соглашение руководителей стран Европы с США. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:47
2022-09-30T15:47
2022-09-30T16:09
европа
сша
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прямым предательством своих народов покорное соглашение руководителей стран Европы с США.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что большинство европейских политиков покорно соглашаются с требованиями Вашингтона вводить все новые санкции против России, хотя понимают, США ведут дело к тому, чтобы прибрать к рукам европейский рынок."Все они понимают, эти элиты европейские, все понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220930/ssha-1820626856.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, владимир путин, в мире, россия
Европа, США, Владимир Путин, В мире, Россия
15:47 30.09.2022 (обновлено: 16:09 30.09.2022)
Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов
Путин: покорное соглашение руководителей Европы с США — это предательство своих народов