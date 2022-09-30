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Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов
Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов - РИА Новости, 30.09.2022
Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов
Президент РФ Владимир Путин прямым предательством своих народов покорное соглашение руководителей стран Европы с США. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:47
2022-09-30T16:09
европа
сша
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прямым предательством своих народов покорное соглашение руководителей стран Европы с США.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что большинство европейских политиков покорно соглашаются с требованиями Вашингтона вводить все новые санкции против России, хотя понимают, США ведут дело к тому, чтобы прибрать к рукам европейский рынок."Все они понимают, эти элиты европейские, все понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов", - сказал Путин.
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европа, сша, владимир путин, в мире, россия
Европа, США, Владимир Путин, В мире, Россия
15:47 30.09.2022 (обновлено: 16:09 30.09.2022)
 
Путин назвал соглашение властей Европы с США предательством своих народов

Путин: покорное соглашение руководителей Европы с США — это предательство своих народов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЖенщина смотрит телевизионную трансляцию выступления Путина
Женщина смотрит телевизионную трансляцию выступления Путина - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина смотрит телевизионную трансляцию выступления Путина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прямым предательством своих народов покорное соглашение руководителей стран Европы с США.
Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что большинство европейских политиков покорно соглашаются с требованиями Вашингтона вводить все новые санкции против России, хотя понимают, США ведут дело к тому, чтобы прибрать к рукам европейский рынок.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:46
Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании, заявил Путин
"Все они понимают, эти элиты европейские, все понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов", - сказал Путин.
 
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