https://ria.ru/20220930/putin-1820623508.html

Построенный Западом однополярный мир антидемократичен, заявил Путин

Построенный Западом однополярный мир антидемократичен, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Построенный Западом однополярный мир антидемократичен, заявил Путин

Весь однополярный миропорядок, построенный Западом антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:40

2022-09-30T15:40

2022-09-30T15:52

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Весь однополярный миропорядок, построенный Западом антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь, заявил президент России Владимир Путин."Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220915/mir-1816993549.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область