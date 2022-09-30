15:40 30.09.2022 (обновлено: 15:52 30.09.2022)
Построенный Западом однополярный мир антидемократичен, заявил Путин
Путин заявил, что построенный Западом однополярный мир антидемократичен и лицемерен
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Весь однополярный миропорядок, построенный Западом антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь, заявил президент России Владимир Путин.
"Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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