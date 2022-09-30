https://ria.ru/20220930/putin-1820621858.html

Путин назвал правила Запада двойными стандартами, рассчитанными на дураков

Путин назвал правила Запада двойными стандартами, рассчитанными на дураков - РИА Новости, 30.09.2022

Путин назвал правила Запада двойными стандартами, рассчитанными на дураков

Запад заявляет, что отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты, рассчитанные на... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:37

2022-09-30T15:37

2022-09-30T16:04

владимир путин

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820619744_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_65177bb45550feed99ecc52c14a5a650.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад заявляет, что отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты, рассчитанные на дураков, заявил президент России Владимир Путин."Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину, договоренности, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами, твердые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом, договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньше дальности в одностороннем порядке, под надуманными предлогами разорваны. Только и слышим со всех сторон - Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто их согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты, на дураков рассчитаны просто", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/demokratiya-1820620729.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, в мире, политика