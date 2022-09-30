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Путин назвал правила Запада двойными стандартами, рассчитанными на дураков - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин назвал правила Запада двойными стандартами, рассчитанными на дураков
Путин назвал правила Запада двойными стандартами, рассчитанными на дураков - РИА Новости, 30.09.2022
Путин назвал правила Запада двойными стандартами, рассчитанными на дураков
Запад заявляет, что отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты, рассчитанные на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:37
2022-09-30T16:04
владимир путин
в мире
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад заявляет, что отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты, рассчитанные на дураков, заявил президент России Владимир Путин."Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину, договоренности, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами, твердые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом, договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньше дальности в одностороннем порядке, под надуманными предлогами разорваны. Только и слышим со всех сторон - Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто их согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты, на дураков рассчитаны просто", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
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владимир путин, в мире, политика
Владимир Путин, В мире, Политика
15:37 30.09.2022 (обновлено: 16:04 30.09.2022)
 
Путин назвал правила Запада двойными стандартами, рассчитанными на дураков

Путин: правила и порядок Запада оказались двойными стандартами, рассчитанными на дураков

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПутин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых субъектов
Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых субъектов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых субъектов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад заявляет, что отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты, рассчитанные на дураков, заявил президент России Владимир Путин.
"Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину, договоренности, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами, твердые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом, договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньше дальности в одностороннем порядке, под надуманными предлогами разорваны. Только и слышим со всех сторон - Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто их согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты, на дураков рассчитаны просто", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:35
Путин заявил, что у Запада нет права заикаться о демократии
 
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