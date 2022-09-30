https://ria.ru/20220930/putin-1820618938.html
Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин
Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин
Правящие круги Запада сбросили маски и проявили свое истинное нутро, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:48
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украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правящие круги Запада сбросили маски и проявили свое истинное нутро, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий."Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине, родная часть нашего единого народа своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро", - сказал Путин, говоря о событиях на Украине.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:32 30.09.2022 (обновлено: 15:48 30.09.2022)
Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин
Президент Путин: правящие западные круги сбросили маски и показали истинное нутро