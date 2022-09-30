https://ria.ru/20220930/putin-1820618938.html

Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин

Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин

Правящие круги Запада сбросили маски и проявили свое истинное нутро, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:32

2022-09-30T15:32

2022-09-30T15:48

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правящие круги Запада сбросили маски и проявили свое истинное нутро, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий."Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине, родная часть нашего единого народа своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро", - сказал Путин, говоря о событиях на Украине.

https://ria.ru/20220930/putin-1820623508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия