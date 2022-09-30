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Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин
Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин
Правящие круги Запада сбросили маски и проявили свое истинное нутро, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:48
в мире
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правящие круги Запада сбросили маски и проявили свое истинное нутро, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий."Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине, родная часть нашего единого народа своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро", - сказал Путин, говоря о событиях на Украине.
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в мире, украина, владимир путин, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Россия
15:32 30.09.2022 (обновлено: 15:48 30.09.2022)
 
Правящие круги Запада сбросили маски, заявил Путин

Президент Путин: правящие западные круги сбросили маски и показали истинное нутро

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правящие круги Запада сбросили маски и проявили свое истинное нутро, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
"Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине, родная часть нашего единого народа своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро", - сказал Путин, говоря о событиях на Украине.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:40
Построенный Западом однополярный мир антидемократичен, заявил Путин
 
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