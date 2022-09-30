https://ria.ru/20220930/putin-1820615896.html

Путин заявил, что последние советские руководители развалили страну

Путин заявил, что последние советские руководители развалили страну - РИА Новости, 30.09.2022

Путин заявил, что последние советские руководители развалили страну

Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:26

2022-09-30T15:26

2022-09-30T15:45

владимир путин

россия

ссср

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин."В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов."Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".

https://ria.ru/20220930/lyudi-1820617944.html

россия

ссср

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владимир путин, россия, ссср