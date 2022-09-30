https://ria.ru/20220930/putin-1820615439.html
Путин: у ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области общая судьба с Россией
Путин: у ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области общая судьба с Россией - РИА Новости, 30.09.2022
Путин: у ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области общая судьба с Россией
Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области имеют общую судьбу с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:25
2022-09-30T15:25
2022-09-30T16:29
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
референдум в донбассе
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области имеют общую судьбу с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях - наша общая судьба и тысячелетняя история", - сказал Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов.Глава государства добавил, что жители этих территорий "пронесли через года любовь к России", несмотря на все испытания.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820636467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе, в мире
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, В мире
15:25 30.09.2022 (обновлено: 16:29 30.09.2022)
Путин: у ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области общая судьба с Россией
Путин: у ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области общая судьба с Россией