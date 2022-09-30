https://ria.ru/20220930/putin-1820614394.html

Путин напомнил, что право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН

Путин напомнил, что право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН - РИА Новости, 30.09.2022

Путин напомнил, что право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН

Вхождение новых четырех регионов в состав РФ – это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:22

2022-09-30T15:22

2022-09-30T15:42

россия

оон

в мире

владимир путин

федор ушаков

новороссия

луганская народная республика

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819856708_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_2894bdf828e45fc3bbed9ed8bec22402.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вхождение новых четырех регионов в состав РФ – это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН, заявил президент России Владимир Путин."И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков древней Руси на протяжении веков созидал им защищал Россию", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Он напомнил, что в Новороссии сражались такие полководцы как Петр Румянцев, Александр Суворов, Федор Ушаков.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820478173.html

https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html

россия

новороссия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оон, в мире, владимир путин, федор ушаков, новороссия, луганская народная республика, нато