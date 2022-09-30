15:22 30.09.2022 (обновлено: 15:42 30.09.2022)
Путин напомнил, что право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН
Путин о вхождении в состав России новых регионов: это их право на самоопределение
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вхождение новых четырех регионов в состав РФ – это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН, заявил президент России Владимир Путин.
"И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков древней Руси на протяжении веков созидал им защищал Россию", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
Он напомнил, что в Новороссии сражались такие полководцы как Петр Румянцев, Александр Суворов, Федор Ушаков.
"Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина Вторая и Потемкин, здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой отечественной войны", - сказал Путин.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.