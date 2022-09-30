15:18 30.09.2022 (обновлено: 15:25 30.09.2022)
Путин начал выступление в Кремле
Путин начал выступление на подписании договоров по вхождению в Россию новых территорий
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал выступление в Кремле на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее приглашены сенаторы и депутаты.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что "будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии".
Он также отмечал, что на "полях" этой церемонии Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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