Рейтинг@Mail.ru
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/putin-1820533852.html
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 30.09.2022
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 74% респондентов, свидетельствуют... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:25
2022-09-30T11:25
владимир путин
россия
фомнибус
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 74% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Как следует из результатов опроса, 75% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 13% затрудняются ответить, а 12% считают, что плохо.Вместе с этим, Путину доверяют 74% россиян, 17% не доверяют, 10% затрудняются ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 23-25 сентября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8a8859e68fca812cee534f6808e3e231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, фомнибус, общество
Владимир Путин, Россия, ФОМнибус, Общество
11:25 30.09.2022
 
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

ФОМ: 75 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 74% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Как следует из результатов опроса, 75% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 13% затрудняются ответить, а 12% считают, что плохо.
Вместе с этим, Путину доверяют 74% россиян, 17% не доверяют, 10% затрудняются ответить.
Опрос "ФОМнибус" проведен 23-25 сентября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
Владимир ПутинРоссияФОМнибусОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала