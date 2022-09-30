https://ria.ru/20220930/putin-1820533852.html
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 30.09.2022
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 74% респондентов, свидетельствуют... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:25
2022-09-30T11:25
2022-09-30T11:25
владимир путин
россия
фомнибус
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 74% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Как следует из результатов опроса, 75% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 13% затрудняются ответить, а 12% считают, что плохо.Вместе с этим, Путину доверяют 74% россиян, 17% не доверяют, 10% затрудняются ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 23-25 сентября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, фомнибус, общество
Владимир Путин, Россия, ФОМнибус, Общество
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
ФОМ: 75 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента России