https://ria.ru/20220930/putin-1820524431.html

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 30.09.2022

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:49

2022-09-30T10:49

2022-09-30T10:49

общество

владимир путин

россия

вциом

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян высказали своё доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие выразили только 16,5% опрошенных.Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют 15% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 19 по 25 сентября среди россиян в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. ля данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20220926/germaniya-1819587096.html

https://ria.ru/20220927/rossiya-1819766346.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, вциом