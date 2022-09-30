https://ria.ru/20220930/putin-1820524431.html
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 30.09.2022
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:49
2022-09-30T10:49
2022-09-30T10:49
общество
владимир путин
россия
вциом
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян высказали своё доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие выразили только 16,5% опрошенных.Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют 15% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 19 по 25 сентября среди россиян в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. ля данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, вциом
Общество, Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян, большинство респондентов одобряют его работу