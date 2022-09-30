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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 30.09.2022
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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 30.09.2022
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:49
2022-09-30T10:49
общество
владимир путин
россия
вциом
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян высказали своё доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие выразили только 16,5% опрошенных.Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют 15% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 19 по 25 сентября среди россиян в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. ля данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, владимир путин, россия, вциом
Общество, Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ
10:49 30.09.2022
 
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян, большинство респондентов одобряют его работу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян высказали своё доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие выразили только 16,5% опрошенных.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:57
Жизнь немцев наполнили "гнев" и "бессилие", показал опрос
Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют 15% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 19 по 25 сентября среди россиян в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. ля данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 13:31
Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны
 
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