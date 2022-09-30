https://ria.ru/20220930/put-1820632028.html

Россия борется за путь развития без диктата и деспотии, заявил Путин

Россия борется за путь развития без диктата и деспотии, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Россия борется за путь развития без диктата и деспотии, заявил Путин

Россия борется за справедливый путь развития без диктата и деспотии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:53

2022-09-30T15:53

2022-09-30T16:07

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия борется за справедливый путь развития без диктата и деспотии, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь. Прежде всего, для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820636467.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, владимир путин