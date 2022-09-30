15:53 30.09.2022 (обновлено: 16:07 30.09.2022)
Россия борется за путь развития без диктата и деспотии, заявил Путин
Путин: Россия борется за свободный путь развития без диктата и деспотии
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкТрансляция в Екатеринбурге выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договора о вступлении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Трансляция в Екатеринбурге выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договора о вступлении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия борется за справедливый путь развития без диктата и деспотии, заявил президент России Владимир Путин.
"Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь. Прежде всего, для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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