https://ria.ru/20220930/proval-1820487005.html

В США рассказали о провале Байдена, от которого страдает Запад

В США рассказали о провале Байдена, от которого страдает Запад - РИА Новости, 30.09.2022

В США рассказали о провале Байдена, от которого страдает Запад

Президент США Джо Байден не справился с миссией настоящего лидера Запада и не принял важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики, говорится в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T03:37

2022-09-30T03:37

2022-09-30T03:37

в мире

джо байден

сша

джером пауэлл

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден не справился с миссией настоящего лидера Запада и не принял важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики, говорится в статье аналитика Лиз Пик в издании The Hill."Мировая экономика ушла в штопор — даже при том, что инфляцию никто не сдерживает. Западный мир рассчитывает, что президент США проявит свои лидерские качества — и совершенно зря", - пишет автор.По ее словам, Байден не принял двух важнейших шагов — не остановил вбрасывание денег в американскую экономику и не помог нефтегазовой отрасли США нарастить добычу. Хотя глава Федрезерва США Джером Пауэлл принял жесткие меры, чтобы сдержать увеличение денежной массы, однако Белый дом свел его усилия на нет, продолжив накачивать экономику деньгами как ни в чем не бывало."Байден транжирит средства направо и налево. Один его только последний шаг в этом направлении — план по списанию студенческого долга — по оценкам Бюджетного управления Конгресса, обойдется в 400 миллиардов долларов. А с учетом всех сопутствующих затрат Комитет по ответственному государственному бюджету оценил общие расходы во все 600 миллиардов долларов", - отмечает Пик.Как отмечает автор, США получат списание студенческого долга на полтриллиона вдогонку к Американскому плану спасения на 1,9 триллиона, Закону об инфраструктуре на 1,2 триллиона и Закону о полупроводниках на 280 миллиардов долларов. "Итого, по данным Комитета по ответственному федеральному бюджету, Байден увеличил наш долг на 4,8 триллиона долларов", - подчеркивает она. Эти траты опрометчивы и, "вне всяких сомнений", лишь усугубили инфляцию, указывает Пик.Еще одна мера, которую бы следовало предпринять Байдену, — это резко увеличить добычу энергии, что он, однако, делать наотрез отказался, продолжает она."Мир столкнулся с экономическим кризисом. И США должны принять все возможные меры, чтобы подавить инфляцию у себя дома и за рубежом. Увы, для этого нужны решительные шаги президента, а он, как ни странно, убежден, что дела идут блестяще", - резюмирует Пик.США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, джо байден, сша, джером пауэлл