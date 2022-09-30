https://ria.ru/20220930/protest-1820692449.html

МИД Британии выразил протест послу России

МИД Британии выразил протест послу России - РИА Новости, 30.09.2022

МИД Британии выразил протест послу России

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что вызвал посла РФ Андрея Келина, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:59

2022-09-30T17:59

2022-09-30T18:03

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россия

андрей келин

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совет безопасности оон

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что вызвал посла РФ Андрея Келина, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России."Я вызвал российского посла Андрея Келина, чтобы выразить решительный протест в связи с заявлением Путина о незаконной аннексии суверенной украинской территории", - написал Клеверли в Twitter.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Путин ранее подчеркивал, что референдумы прошли в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года, говорил президент РФ.

https://ria.ru/20220930/izrail-1820688429.html

https://ria.ru/20220930/prisoedinenie-1820676255.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, россия, андрей келин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, совет безопасности оон