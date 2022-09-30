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Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования - РИА Новости, 30.09.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220930/proekty-1820684511.html
Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования
Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования - РИА Новости, 30.09.2022
Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования
Сразу несколько проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали призерами VI Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:38
2022-09-30T17:38
ханты-мансийский автономный округ
общество
россия
пыть-ях
сургутский район
югра
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сразу несколько проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали призерами VI Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, сообщила РИА Новости начальник Центра инициативного бюджетирования Югры Ольга Кокорина.В VI Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, организованным Центром инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России приняли участие 1088 проектов, реализованных в 2021 году в 61 регионе, от Югры был представлен 61 проектов из 15 муниципалитетов. Как пояснила Кокорина, на первом этапе отбираются 25 проектов по 4 категориям, затем число финалистов сокращается до трех в каждой номинации."Первое место в номинации "Самый оригинальный проект", в котором оценивается новизна и наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям, – город Пыть-Ях, инициатор – Завадская Людмила, ее проект называется "Топиарный парк "Ноев ковчег". В этой же номинации у нас третье место – проект устройства туристической тропы "Человечность" на территории урочища "Барсова гора" в Сургутском районе", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в номинации "Лучший проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования" второе место занял проект от Сургутского района Югры "АРТ-коворкинг". Помимо этого, по словам Кокориной, еще 9 проектов из автономного округа вошли в лонг-лист из 25 лучших проектов страны.Победители во всех номинациях получат дипломы и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей на реализацию будущих проектов. Инициаторы проектов, занявших вторые и третьи места в номинациях, получат памятные дипломы финалистов конкурса.
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общество, россия, пыть-ях, сургутский район, югра, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Россия, Пыть-Ях, Сургутский район, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ
17:38 30.09.2022
 
Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования

Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования в России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка Самаровский чугас. - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сразу несколько проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали призерами VI Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, сообщила РИА Новости начальник Центра инициативного бюджетирования Югры Ольга Кокорина.
В VI Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, организованным Центром инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России приняли участие 1088 проектов, реализованных в 2021 году в 61 регионе, от Югры был представлен 61 проектов из 15 муниципалитетов. Как пояснила Кокорина, на первом этапе отбираются 25 проектов по 4 категориям, затем число финалистов сокращается до трех в каждой номинации.
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 19:25Ханты-Мансийский Автономный Округ
Власти Сургутского района Югры сэкономили на закупках два миллиарда рублей
"Первое место в номинации "Самый оригинальный проект", в котором оценивается новизна и наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям, – город Пыть-Ях, инициатор – Завадская Людмила, ее проект называется "Топиарный парк "Ноев ковчег". В этой же номинации у нас третье место – проект устройства туристической тропы "Человечность" на территории урочища "Барсова гора" в Сургутском районе", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в номинации "Лучший проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования" второе место занял проект от Сургутского района Югры "АРТ-коворкинг". Помимо этого, по словам Кокориной, еще 9 проектов из автономного округа вошли в лонг-лист из 25 лучших проектов страны.
Победители во всех номинациях получат дипломы и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей на реализацию будущих проектов. Инициаторы проектов, занявших вторые и третьи места в номинациях, получат памятные дипломы финалистов конкурса.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:02Ханты-Мансийский Автономный Округ
Власти Сургутского района Югры выдали грант на загородный туркомплекс
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоРоссияПыть-ЯхСургутский районЮграХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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