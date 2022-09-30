Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования
Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования в России
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сразу несколько проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали призерами VI Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, сообщила РИА Новости начальник Центра инициативного бюджетирования Югры Ольга Кокорина.
В VI Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, организованным Центром инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России приняли участие 1088 проектов, реализованных в 2021 году в 61 регионе, от Югры был представлен 61 проектов из 15 муниципалитетов. Как пояснила Кокорина, на первом этапе отбираются 25 проектов по 4 категориям, затем число финалистов сокращается до трех в каждой номинации.
"Первое место в номинации "Самый оригинальный проект", в котором оценивается новизна и наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям, – город Пыть-Ях, инициатор – Завадская Людмила, ее проект называется "Топиарный парк "Ноев ковчег". В этой же номинации у нас третье место – проект устройства туристической тропы "Человечность" на территории урочища "Барсова гора" в Сургутском районе", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в номинации "Лучший проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования" второе место занял проект от Сургутского района Югры "АРТ-коворкинг". Помимо этого, по словам Кокориной, еще 9 проектов из автономного округа вошли в лонг-лист из 25 лучших проектов страны.
Победители во всех номинациях получат дипломы и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей на реализацию будущих проектов. Инициаторы проектов, занявших вторые и третьи места в номинациях, получат памятные дипломы финалистов конкурса.