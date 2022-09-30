https://ria.ru/20220930/proekty-1820684511.html

Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования

Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования - РИА Новости, 30.09.2022

Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования

Сразу несколько проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали призерами VI Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:38

2022-09-30T17:38

2022-09-30T17:38

ханты-мансийский автономный округ

общество

россия

пыть-ях

сургутский район

югра

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сразу несколько проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали призерами VI Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, сообщила РИА Новости начальник Центра инициативного бюджетирования Югры Ольга Кокорина.В VI Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, организованным Центром инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России приняли участие 1088 проектов, реализованных в 2021 году в 61 регионе, от Югры был представлен 61 проектов из 15 муниципалитетов. Как пояснила Кокорина, на первом этапе отбираются 25 проектов по 4 категориям, затем число финалистов сокращается до трех в каждой номинации."Первое место в номинации "Самый оригинальный проект", в котором оценивается новизна и наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям, – город Пыть-Ях, инициатор – Завадская Людмила, ее проект называется "Топиарный парк "Ноев ковчег". В этой же номинации у нас третье место – проект устройства туристической тропы "Человечность" на территории урочища "Барсова гора" в Сургутском районе", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в номинации "Лучший проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования" второе место занял проект от Сургутского района Югры "АРТ-коворкинг". Помимо этого, по словам Кокориной, еще 9 проектов из автономного округа вошли в лонг-лист из 25 лучших проектов страны.Победители во всех номинациях получат дипломы и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей на реализацию будущих проектов. Инициаторы проектов, занявших вторые и третьи места в номинациях, получат памятные дипломы финалистов конкурса.

https://ria.ru/20220914/ekonomiya-1816829291.html

https://ria.ru/20220830/grant-1813217711.html

россия

пыть-ях

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, пыть-ях, сургутский район, югра, ханты-мансийский автономный округ