https://ria.ru/20220930/primore-1820488798.html

Пьяный житель Приморья избил детей в колледже и попал в психбольницу

Пьяный житель Приморья избил детей в колледже и попал в психбольницу - РИА Новости, 30.09.2022

Пьяный житель Приморья избил детей в колледже и попал в психбольницу

Пьяный мужчина избил двух подростков в колледже во Владивостоке, после чего попал сначала в полицию, а затем – в психбольницу, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T04:39

2022-09-30T04:39

2022-09-30T06:38

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Пьяный мужчина избил двух подростков в колледже во Владивостоке, после чего попал сначала в полицию, а затем – в психбольницу, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю.По данным ведомства, местная жительница сообщила, что в колледж парикмахерских искусств (расположен в жилом доме на улице Кирова во Владивостоке) зашел неизвестный и стал ломать мебель и угрожать присутствующим. Полиция установила, что мужчина, живущий в квартире над колледжем, находился в состоянии алкогольного опьянения, у него возник конфликт с подростками.Подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу "для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью в результате инцидента".Администратор колледжа отказалась ответить на вопрос РИА Новости, как неизвестный смог свободно войти, а на просьбу пригласить руководителя пояснила, что "директора сейчас нет, будет в понедельник".

https://ria.ru/20220929/tsep-1820226076.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, владивосток