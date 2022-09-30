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Пьяный житель Приморья избил детей в колледже и попал в психбольницу
Пьяный житель Приморья избил детей в колледже и попал в психбольницу - РИА Новости, 30.09.2022
Пьяный житель Приморья избил детей в колледже и попал в психбольницу
Пьяный мужчина избил двух подростков в колледже во Владивостоке, после чего попал сначала в полицию, а затем – в психбольницу, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T04:39
2022-09-30T04:39
2022-09-30T06:38
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Пьяный мужчина избил двух подростков в колледже во Владивостоке, после чего попал сначала в полицию, а затем – в психбольницу, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю.По данным ведомства, местная жительница сообщила, что в колледж парикмахерских искусств (расположен в жилом доме на улице Кирова во Владивостоке) зашел неизвестный и стал ломать мебель и угрожать присутствующим. Полиция установила, что мужчина, живущий в квартире над колледжем, находился в состоянии алкогольного опьянения, у него возник конфликт с подростками.Подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу "для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью в результате инцидента".Администратор колледжа отказалась ответить на вопрос РИА Новости, как неизвестный смог свободно войти, а на просьбу пригласить руководителя пояснила, что "директора сейчас нет, будет в понедельник".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
04:39 30.09.2022 (обновлено: 06:38 30.09.2022)
Пьяный житель Приморья избил детей в колледже и попал в психбольницу
Пьяный житель Приморья избил детей в колледже, попал в полицию, а затем – в психбольницу
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Пьяный мужчина избил двух подростков в колледже во Владивостоке, после чего попал сначала в полицию, а затем – в психбольницу, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю.
По данным ведомства, местная жительница сообщила, что в колледж парикмахерских искусств (расположен в жилом доме на улице Кирова во Владивостоке) зашел неизвестный и стал ломать мебель и угрожать присутствующим. Полиция установила, что мужчина, живущий в квартире над колледжем, находился в состоянии алкогольного опьянения, у него возник конфликт с подростками.
"Мужчина нанес телесные повреждения двум несовершеннолетним и повредил имущество в приемной учебного заведения... Работники частного охранного предприятия задержали правонарушителя и передали полицейским. В отделе полиции мужчина продолжил агрессивное поведение, после чего был передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации", - сообщил собеседник агентства.
Подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу "для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью в результате инцидента".
Администратор колледжа отказалась ответить на вопрос РИА Новости, как неизвестный смог свободно войти, а на просьбу пригласить руководителя пояснила, что "директора сейчас нет, будет в понедельник".