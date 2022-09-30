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Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
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Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках"
Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках"
США не станут гадать о том, кто несет ответственность за "аварию" на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T04:03
2022-09-30T05:06
сша
северный поток
министерство обороны сша
в мире
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
россия
швеция
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не станут гадать о том, кто несет ответственность за "аварию" на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться результатов окончательного расследования, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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сша, северный поток, министерство обороны сша, в мире, авария на "северных потоках", северный поток — 2, россия, швеция, дания, ллойд остин
США, Северный поток, Министерство обороны США, В мире, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Россия, Швеция, Дания, Ллойд Остин
04:03 30.09.2022 (обновлено: 05:06 30.09.2022)
 
Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках"

Глава Пентагона Остин отказался "гадать", кто виноват в "аварии" на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе
Место утечки на газопроводе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не станут гадать о том, кто несет ответственность за "аварию" на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться результатов окончательного расследования, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Что касается ущерба, который был причинен трубопроводу… Откровенно говоря, на данный счет существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло", - сказал Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Мониторинг утечки газа в Северных потоках. Съемка космического аппарата Канопус-В
Вчера, 23:04
США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками"
 
СШАСеверный потокМинистерство обороны СШАВ миреАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2РоссияШвецияДанияЛлойд Остин
 
 
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