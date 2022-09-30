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Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках"

Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022

Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках"

США не станут гадать о том, кто несет ответственность за "аварию" на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T04:03

2022-09-30T04:03

2022-09-30T05:06

сша

северный поток

министерство обороны сша

в мире

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

россия

швеция

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не станут гадать о том, кто несет ответственность за "аварию" на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться результатов окончательного расследования, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20220929/vertolety-1820470746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, северный поток, министерство обороны сша, в мире, авария на "северных потоках", северный поток — 2, россия, швеция, дания, ллойд остин