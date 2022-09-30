https://ria.ru/20220930/pravila-1820621970.html

Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин

Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин

Россия не будет жить по правилам Запада с уже даже тройными стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:37

2022-09-30T15:37

2022-09-30T15:55

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не будет жить по правилам Запада с уже даже тройными стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин."Только и слышим со всех сторон: "Запад отстаивает порядок, основанный на правилах". Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то. Сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитаны. Россия - великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным правилам жить не будет", - сказал Путин во время своего выступления в Кремле.

https://ria.ru/20220930/pol-1820630666.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика