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Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин
Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин
Россия не будет жить по правилам Запада с уже даже тройными стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:37
2022-09-30T15:55
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не будет жить по правилам Запада с уже даже тройными стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин."Только и слышим со всех сторон: "Запад отстаивает порядок, основанный на правилах". Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то. Сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитаны. Россия - великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным правилам жить не будет", - сказал Путин во время своего выступления в Кремле.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
15:37 30.09.2022 (обновлено: 15:55 30.09.2022)
 
Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин

Президент Путин: Россия не будет жить по правилам Запада с тройными стандартами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не будет жить по правилам Запада с уже даже тройными стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только и слышим со всех сторон: "Запад отстаивает порядок, основанный на правилах". Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то. Сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитаны. Россия - великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным правилам жить не будет", - сказал Путин во время своего выступления в Кремле.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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