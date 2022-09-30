https://ria.ru/20220930/pravila-1820621970.html
Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин
Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин
Россия не будет жить по правилам Запада с уже даже тройными стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:37
2022-09-30T15:37
2022-09-30T15:55
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не будет жить по правилам Запада с уже даже тройными стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин."Только и слышим со всех сторон: "Запад отстаивает порядок, основанный на правилах". Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то. Сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитаны. Россия - великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным правилам жить не будет", - сказал Путин во время своего выступления в Кремле.
https://ria.ru/20220930/pol-1820630666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
15:37 30.09.2022 (обновлено: 15:55 30.09.2022)
Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин
Президент Путин: Россия не будет жить по правилам Запада с тройными стандартами