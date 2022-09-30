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Патрушев допустил причастность спецслужб Запада к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
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Патрушев допустил причастность спецслужб Запада к ЧП на "Северных потоках"
Патрушев допустил причастность спецслужб Запада к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
Патрушев допустил причастность спецслужб Запада к ЧП на "Северных потоках"
Спецслужбы Запада ранее уже занимались диверсиями на трубопроводах, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в программе "Москва. Кремль. Путин". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:44
2022-09-30T22:24
николай патрушев
россия
северный поток
северный поток — 2
павел зарубин
мария захарова
европа
дания
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Спецслужбы Запада ранее уже занимались диверсиями на трубопроводах, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в программе "Москва. Кремль. Путин".По его словам, сейчас "нет данных", что к инцидентам на "Северных потоках" причастен именно Запад. Однако Совет безопасности располагает сведениями о том, что ранее зарубежные спецслужбы занимались подобным. Патрушев пообещал в скором времени их обнародовать.В понедельник теракты произошли на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG, ссылаясь на беспрецедентность ЧП, отказался предварительно оценивать сроки ремонта. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.Работу "Северного потока" приостановили в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен топливом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20220930/avarii-1820520644.html
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николай патрушев, россия, северный поток, северный поток — 2, павел зарубин, мария захарова, европа, дания, нато, siemens
Николай Патрушев, Россия, Северный поток, Северный поток — 2, Павел Зарубин, Мария Захарова, Европа, Дания, НАТО, Siemens
20:44 30.09.2022 (обновлено: 22:24 30.09.2022)
 
Патрушев допустил причастность спецслужб Запада к ЧП на "Северных потоках"

Патрушев заявил, что западные спецслужбы ранее были причастны к подрывам трубопроводов

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Спецслужбы Запада ранее уже занимались диверсиями на трубопроводах, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в программе "Москва. Кремль. Путин".
По его словам, сейчас "нет данных", что к инцидентам на "Северных потоках" причастен именно Запад. Однако Совет безопасности располагает сведениями о том, что ранее зарубежные спецслужбы занимались подобным. Патрушев пообещал в скором времени их обнародовать.
В понедельник теракты произошли на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 10:36
Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках"
Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG, ссылаясь на беспрецедентность ЧП, отказался предварительно оценивать сроки ремонта. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.
Работу "Северного потока" приостановили в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен топливом.
Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
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Николай ПатрушевРоссияСеверный потокСеверный поток — 2Павел ЗарубинМария ЗахароваЕвропаДанияНАТОSiemens
 
 
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