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Патрушев допустил причастность спецслужб Запада к ЧП на "Северных потоках"

Патрушев допустил причастность спецслужб Запада к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022

Патрушев допустил причастность спецслужб Запада к ЧП на "Северных потоках"

Спецслужбы Запада ранее уже занимались диверсиями на трубопроводах, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в программе "Москва. Кремль. Путин". РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:44

2022-09-30T20:44

2022-09-30T22:24

николай патрушев

россия

северный поток

северный поток — 2

павел зарубин

мария захарова

европа

дания

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Спецслужбы Запада ранее уже занимались диверсиями на трубопроводах, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в программе "Москва. Кремль. Путин".По его словам, сейчас "нет данных", что к инцидентам на "Северных потоках" причастен именно Запад. Однако Совет безопасности располагает сведениями о том, что ранее зарубежные спецслужбы занимались подобным. Патрушев пообещал в скором времени их обнародовать.В понедельник теракты произошли на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG, ссылаясь на беспрецедентность ЧП, отказался предварительно оценивать сроки ремонта. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.Работу "Северного потока" приостановили в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен топливом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20220930/avarii-1820520644.html

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николай патрушев, россия, северный поток, северный поток — 2, павел зарубин, мария захарова, европа, дания, нато, siemens