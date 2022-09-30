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Блинкен назвал абсурдными обвинения в адрес США в ЧП на "Северных потоках"
Блинкен назвал абсурдными обвинения в адрес США в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
Блинкен назвал абсурдными обвинения в адрес США в ЧП на "Северных потоках"
Госсекретарь Энтони Блинкен назвал "асбурдными" обвинения в причастности США и их союзников к инцидентам на газопроводах "Северный поток", пообещав докопаться... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:19
2022-09-30T19:19
2022-09-30T19:45
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авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал "асбурдными" обвинения в причастности США и их союзников к инцидентам на газопроводах "Северный поток", пообещав докопаться до истины и назвать реальных виновных."Мне действительно нечего сказать по поводу абсурдных утверждений президента Путина о том, что мы, другие партнеры или союзники как-то за это ответственны. Но мы докопаемся до сути того, что произошло. И мы поделимся этой информацией, как только она у нас будет", - сказал он на пресс-конференции.Блинкен оговорился, что не хотел бы забегать вперед расследования, которое ведется в Европе и которому США готовы оказать всяческое содействие.
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в мире, сша, нато, энтони блинкен, цены на нефть, европа, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, США, НАТО, Энтони Блинкен, Цены на нефть, Европа, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
19:19 30.09.2022 (обновлено: 19:45 30.09.2022)
Блинкен назвал абсурдными обвинения в адрес США в ЧП на "Северных потоках"
Блинкен назвал абсурдными обвинения в адрес США в диверсиях на "Северных потоках"