https://ria.ru/20220930/potok-1820731095.html

Блинкен назвал абсурдными обвинения в адрес США в ЧП на "Северных потоках"

Блинкен назвал абсурдными обвинения в адрес США в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022

Блинкен назвал абсурдными обвинения в адрес США в ЧП на "Северных потоках"

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал "асбурдными" обвинения в причастности США и их союзников к инцидентам на газопроводах "Северный поток", пообещав докопаться... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:19

2022-09-30T19:19

2022-09-30T19:45

в мире

сша

нато

энтони блинкен

цены на нефть

европа

северный поток

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал "асбурдными" обвинения в причастности США и их союзников к инцидентам на газопроводах "Северный поток", пообещав докопаться до истины и назвать реальных виновных."Мне действительно нечего сказать по поводу абсурдных утверждений президента Путина о том, что мы, другие партнеры или союзники как-то за это ответственны. Но мы докопаемся до сути того, что произошло. И мы поделимся этой информацией, как только она у нас будет", - сказал он на пресс-конференции.Блинкен оговорился, что не хотел бы забегать вперед расследования, которое ведется в Европе и которому США готовы оказать всяческое содействие.

https://ria.ru/20220930/vzryv-1820708543.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нато, энтони блинкен, цены на нефть, европа, северный поток, авария на "северных потоках"