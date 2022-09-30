https://ria.ru/20220930/potok-1820557912.html

В Кремле рассказали о повреждениях на "Северном потоке"

В Кремле рассказали о повреждениях на "Северном потоке" - РИА Новости, 30.09.2022

В Кремле рассказали о повреждениях на "Северном потоке"

Пострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", была информация про утечку на четвертой, но точности пока нет,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:24

2022-09-30T12:24

2022-09-30T12:27

северный поток

в мире

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

мария захарова

россия

европа

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", была информация про утечку на четвертой, но точности пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы сегодня знаем о том, что пострадало как минимум три ветки. Была информация, появлялась, по-моему, вчера о том, что четвертую утечку установили. Но, конечно же, полная информация возможна только после того, как будут проведены исследования", - сказал Песков, отвечая журналистам.По его словам, в нынешних условиях эти исследования невозможны."В нынешних условиях, когда продолжаются выбросы газа, я не думаю, что эти исследования возможны", - добавил Песков.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/sevpotok-1820532337.html

https://ria.ru/20220930/avarii-1820520644.html

россия

европа

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

северный поток, в мире, дмитрий песков, авария на "северных потоках", мария захарова, россия, европа, дания, siemens, нато, северный поток — 2