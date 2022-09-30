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В Кремле рассказали о повреждениях на "Северном потоке" - РИА Новости, 30.09.2022
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В Кремле рассказали о повреждениях на "Северном потоке"
В Кремле рассказали о повреждениях на "Северном потоке" - РИА Новости, 30.09.2022
В Кремле рассказали о повреждениях на "Северном потоке"
Пострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", была информация про утечку на четвертой, но точности пока нет,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:24
2022-09-30T12:27
северный поток
в мире
дмитрий песков
авария на "северных потоках"
мария захарова
россия
европа
дания
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", была информация про утечку на четвертой, но точности пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы сегодня знаем о том, что пострадало как минимум три ветки. Была информация, появлялась, по-моему, вчера о том, что четвертую утечку установили. Но, конечно же, полная информация возможна только после того, как будут проведены исследования", - сказал Песков, отвечая журналистам.По его словам, в нынешних условиях эти исследования невозможны."В нынешних условиях, когда продолжаются выбросы газа, я не думаю, что эти исследования возможны", - добавил Песков.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/sevpotok-1820532337.html
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северный поток, в мире, дмитрий песков, авария на "северных потоках", мария захарова, россия, европа, дания, siemens, нато, северный поток — 2
Северный поток, В мире, Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках", Мария Захарова, Россия, Европа, Дания, Siemens, НАТО, Северный поток — 2
12:24 30.09.2022 (обновлено: 12:27 30.09.2022)
 
В Кремле рассказали о повреждениях на "Северном потоке"

Песков: на "Северных потоках" повреждены, как минимум, три ветки

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", была информация про утечку на четвертой, но точности пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы сегодня знаем о том, что пострадало как минимум три ветки. Была информация, появлялась, по-моему, вчера о том, что четвертую утечку установили. Но, конечно же, полная информация возможна только после того, как будут проведены исследования", - сказал Песков, отвечая журналистам.
По его словам, в нынешних условиях эти исследования невозможны.
"В нынешних условиях, когда продолжаются выбросы газа, я не думаю, что эти исследования возможны", - добавил Песков.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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СМИ назвали мощность взрывов на "Северных потоках"
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 10:36
Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках"
 
Северный потокВ миреДмитрий ПесковАвария на "Северных потоках"Мария ЗахароваРоссияЕвропаДанияSiemensНАТОСеверный поток — 2
 
 
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