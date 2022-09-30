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В Кремле призвали к международному расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
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В Кремле призвали к международному расследованию ЧП на "Северных потоках"
В Кремле призвали к международному расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
В Кремле призвали к международному расследованию ЧП на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ЧП на нитках "Северных потоков" актом государственного терроризма и отметил, что это не может обойтись без... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:16
2022-09-30T12:16
россия
европа
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ЧП на нитках "Северных потоков" актом государственного терроризма и отметил, что это не может обойтись без серьезного международного расследования."Я пока не могу ответить на этот вопрос. Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. И потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования", - сказал Песков журналистам на вопрос, готова ли РФ кого-то ознакомить с материалами, которые указывают на западный след в диверсии на "Северных потоках".В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. ФСБ России возбудила уголовное дело по статье "акт международного терроризма".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали корабли и самолеты НАТО.
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россия, европа, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Европа, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
12:16 30.09.2022
 
В Кремле призвали к международному расследованию ЧП на "Северных потоках"

Песков назвал ЧП на "Северных потоках" актом гостерроризма и призвал к расследованию

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ЧП на нитках "Северных потоков" актом государственного терроризма и отметил, что это не может обойтись без серьезного международного расследования.
"Я пока не могу ответить на этот вопрос. Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. И потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования", - сказал Песков журналистам на вопрос, готова ли РФ кого-то ознакомить с материалами, которые указывают на западный след в диверсии на "Северных потоках".
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. ФСБ России возбудила уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали корабли и самолеты НАТО.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 10:36
Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках"
 
РоссияЕвропаГерманияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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