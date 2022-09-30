https://ria.ru/20220930/potok-1820554878.html

В Кремле прокомментировали отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока"

В Кремле прокомментировали отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока" - РИА Новости, 30.09.2022

В Кремле прокомментировали отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока"

Отзыв экспортной лицензии у компании South Stream Transport B.V., оператора "Турецкого потока", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:15

2022-09-30T12:15

2022-09-30T12:32

экономика

турецкий поток

европа

турция

черное море

россия

дмитрий песков

нидерланды

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отзыв экспортной лицензии у компании South Stream Transport B.V., оператора "Турецкого потока", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и страны Европы, не влияет на функционирование газопровода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока только могу сказать, что это не влияет на его функционирование, то есть ток газа идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Оператор газопровода - зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил в четверг, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки по трубе не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.

https://ria.ru/20220930/potok-1820557912.html

европа

турция

черное море

россия

нидерланды

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, турецкий поток, европа, турция, черное море, россия, дмитрий песков, нидерланды, природный газ, в мире