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В Кремле прокомментировали отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока" - РИА Новости, 30.09.2022
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В Кремле прокомментировали отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока"
В Кремле прокомментировали отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока" - РИА Новости, 30.09.2022
В Кремле прокомментировали отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока"
Отзыв экспортной лицензии у компании South Stream Transport B.V., оператора "Турецкого потока", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:15
2022-09-30T12:32
экономика
турецкий поток
европа
турция
черное море
россия
дмитрий песков
нидерланды
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отзыв экспортной лицензии у компании South Stream Transport B.V., оператора "Турецкого потока", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и страны Европы, не влияет на функционирование газопровода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока только могу сказать, что это не влияет на его функционирование, то есть ток газа идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Оператор газопровода - зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил в четверг, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки по трубе не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.
https://ria.ru/20220930/potok-1820557912.html
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турция
черное море
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экономика, турецкий поток, европа, турция, черное море, россия, дмитрий песков, нидерланды, природный газ, в мире
Экономика, Турецкий поток, Европа, Турция, Черное море, Россия, Дмитрий Песков, Нидерланды, Природный газ, В мире
12:15 30.09.2022 (обновлено: 12:32 30.09.2022)
 
В Кремле прокомментировали отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока"

Песков: отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока" не влияет на его функционирование

© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevТруба газопровода "Турецкий поток"
Труба газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Труба газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отзыв экспортной лицензии у компании South Stream Transport B.V., оператора "Турецкого потока", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и страны Европы, не влияет на функционирование газопровода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока только могу сказать, что это не влияет на его функционирование, то есть ток газа идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Оператор газопровода - зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил в четверг, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки по трубе не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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ЭкономикаТурецкий потокЕвропаТурцияЧерное мореРоссияДмитрий ПесковНидерландыПриродный газВ мире
 
 
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