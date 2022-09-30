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Посольство России ответило на публикацию в СМИ о возможном ударе по Кремлю - РИА Новости, 30.09.2022
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Посольство России ответило на публикацию в СМИ о возможном ударе по Кремлю
Посольство России ответило на публикацию в СМИ о возможном ударе по Кремлю - РИА Новости, 30.09.2022
Посольство России ответило на публикацию в СМИ о возможном ударе по Кремлю
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:03
2022-09-30T06:50
владимир путин
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству, выразив надежду, что это чей-то бред, и подтвердив готовность отстаивать суверенитет страны.Дипломаты обратили внимание на статью в издании Newsweek, которое со ссылкой на анонимных представителей Пентагона сообщило о возможной реакции США на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны России. Среди рассматриваемых "сумасшедших вариантов" – нанесение так называемого обезглавливающего удара "по сердцу Кремля".В дипмиссии призвали минобороны США не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами."Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам. Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями", - предупредили дипломаты.Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Ранее замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.Глава МИД России Сергей Лавров ранее обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20220928/ukraina-1820196131.html
https://ria.ru/20220929/ssha-1820219662.html
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владимир путин, россия, сша, в мире
Владимир Путин, Россия, США, В мире
06:03 30.09.2022 (обновлено: 06:50 30.09.2022)
 
Посольство России ответило на публикацию в СМИ о возможном ударе по Кремлю

Посольство призвало США не сомневаться в решимости России защищать свой суверенитет

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству, выразив надежду, что это чей-то бред, и подтвердив готовность отстаивать суверенитет страны.
Дипломаты обратили внимание на статью в издании Newsweek, которое со ссылкой на анонимных представителей Пентагона сообщило о возможной реакции США на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны России. Среди рассматриваемых "сумасшедших вариантов" – нанесение так называемого обезглавливающего удара "по сердцу Кремля".
"Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики", - заявило посольство.
В дипмиссии призвали минобороны США не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.
"Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам. Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями", - предупредили дипломаты.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 21:08
Американский сенатор: ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО
Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 02:15
США испытывают Россию на прочность, заявил Антонов
 
Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
 
 
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