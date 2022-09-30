https://ria.ru/20220930/pomosch-1820772317.html

Белый дом: США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе

Белый дом: США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе - РИА Новости, 30.09.2022

Белый дом: США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе

США на будущей неделе объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в пятницу помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T22:18

2022-09-30T22:18

2022-09-30T22:27

сша

в мире

украина

джейк салливан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США на будущей неделе объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в пятницу помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.Согласно последним данным, общий объем американской военной помощи Киеву с начала президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

сша

украина

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сша, в мире, украина, джейк салливан, джо байден