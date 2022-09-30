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Белый дом: США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе
Белый дом: США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе - РИА Новости, 30.09.2022
Белый дом: США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе
США на будущей неделе объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в пятницу помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:18
2022-09-30T22:18
2022-09-30T22:27
сша
в мире
украина
джейк салливан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США на будущей неделе объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в пятницу помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.Согласно последним данным, общий объем американской военной помощи Киеву с начала президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.
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сша, в мире, украина, джейк салливан, джо байден
США, В мире, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден
22:18 30.09.2022 (обновлено: 22:27 30.09.2022)
Белый дом: США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе
Белый дом: США объявят о выделении нового пакета помощи Украине на следующей неделе