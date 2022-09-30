https://ria.ru/20220930/polyanskiy-1820485144.html

Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах

Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах - РИА Новости, 30.09.2022

Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах

Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран ООН перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T02:25

2022-09-30T02:25

2022-09-30T03:54

в мире

антониу гутерреш

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

оон

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 30 сен – РИА Новости. Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран ООН перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, написал в Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли. В ответ на его слова постпредство РФ опубликовало комментарий.Как ожидается, в пятницу либо вначале следующей недели США и Албания вынесут на голосование свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия по очевидным причинам наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.Постпредство РФ напомнило в контексте референдумов генсеку ООН Антониу Гутеррешу положение декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами – в нем говорится, что территориальная целостность гарантируется государствам, у которых есть правительство, представляющее весь народ, не проводя различий по расе, цвету кожи и вероисповеданию.В миссии отметили, что Москва ни разу не слышала от генсека слов осуждения киевского режима, который уже более восьми лет после незаконного государственного переворота, финансируемого и организованного Западом, ведет войну против собственных граждан и всего русского, включая культуру, язык и русскую идентичность. "Киевский режим все эти годы бомбит, убивает, калечит, похищает и истязает жителей Донбасса", - отмечается в комментарии.Постпредство привело положение декларации 1970 года: "территориальная целостность гарантируется государствам, обладающим "правительством, представляющим весь народ, принадлежащий к территории, без разделения по расе, вероисповеданию или цвету кожи"."Очевидно, что киевские власти, годами преследующие большую часть населения по признаку национальности, вероисповедания, языка и культурной принадлежности, не удовлетворяют этому критерию. Более того, в соответствии с этой Декларацией "каждое государство обязано воздерживаться от любых насильственных действий, которые лишают народы... их права на самоопределение, свободу и независимость", - отмечается в тексте.Постпредство заявляет, что Украина грубо нарушает не только это положение, но и Минские соглашения, одобренные Советом безопасности ООН, при полном соучастии западных государств."Руководство ООН хранило молчание во время трюка с так называемой "независимостью" Косово, которую разыграл коллективный Запад после его незаконной интервенции в Югославию в нарушение Устава ООН (референдум не был сочтен необходимым – одностороннее провозглашение независимости, принятое с превышением полномочий временным органом самоуправления, было сочтено западными странами достаточным, поскольку многие из них заявляли в своих письменных обращениях в Международный суд, что "международное право не запрещает декларации независимости")", - сказано в комментарии.

https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html

https://ria.ru/20220930/guterresh-1820483657.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, антониу гутерреш, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, генеральная ассамблея оон