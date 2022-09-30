https://ria.ru/20220930/polyanskiy-1820485144.html
Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах
Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах - РИА Новости, 30.09.2022
Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах
Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран ООН перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T02:25
2022-09-30T02:25
2022-09-30T03:54
в мире
антониу гутерреш
россия
донецкая народная республика
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оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 30 сен – РИА Новости. Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран ООН перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, написал в Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли. В ответ на его слова постпредство РФ опубликовало комментарий.Как ожидается, в пятницу либо вначале следующей недели США и Албания вынесут на голосование свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия по очевидным причинам наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.Постпредство РФ напомнило в контексте референдумов генсеку ООН Антониу Гутеррешу положение декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами – в нем говорится, что территориальная целостность гарантируется государствам, у которых есть правительство, представляющее весь народ, не проводя различий по расе, цвету кожи и вероисповеданию.В миссии отметили, что Москва ни разу не слышала от генсека слов осуждения киевского режима, который уже более восьми лет после незаконного государственного переворота, финансируемого и организованного Западом, ведет войну против собственных граждан и всего русского, включая культуру, язык и русскую идентичность. "Киевский режим все эти годы бомбит, убивает, калечит, похищает и истязает жителей Донбасса", - отмечается в комментарии.Постпредство привело положение декларации 1970 года: "территориальная целостность гарантируется государствам, обладающим "правительством, представляющим весь народ, принадлежащий к территории, без разделения по расе, вероисповеданию или цвету кожи"."Очевидно, что киевские власти, годами преследующие большую часть населения по признаку национальности, вероисповедания, языка и культурной принадлежности, не удовлетворяют этому критерию. Более того, в соответствии с этой Декларацией "каждое государство обязано воздерживаться от любых насильственных действий, которые лишают народы... их права на самоопределение, свободу и независимость", - отмечается в тексте.Постпредство заявляет, что Украина грубо нарушает не только это положение, но и Минские соглашения, одобренные Советом безопасности ООН, при полном соучастии западных государств."Руководство ООН хранило молчание во время трюка с так называемой "независимостью" Косово, которую разыграл коллективный Запад после его незаконной интервенции в Югославию в нарушение Устава ООН (референдум не был сочтен необходимым – одностороннее провозглашение независимости, принятое с превышением полномочий временным органом самоуправления, было сочтено западными странами достаточным, поскольку многие из них заявляли в своих письменных обращениях в Международный суд, что "международное право не запрещает декларации независимости")", - сказано в комментарии.
https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html
https://ria.ru/20220930/guterresh-1820483657.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
02:25 30.09.2022 (обновлено: 03:54 30.09.2022)
Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах
Полянский: Россия сожалеет, что Гутерреш оказал влияние на позицию стран по референдумам
ООН, 30 сен – РИА Новости. Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран ООН перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, написал в Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли. В ответ на его слова постпредство РФ опубликовало комментарий.
"Сожалеем, что генеральный секретарь решил сыграть роль в оказании влияния на позицию государств-членов ООН в преддверии ожидаемого инициирования западными странами обсуждения вопроса о референдумах в ГА", - написал Полянский.
Как ожидается, в пятницу либо вначале следующей недели США
и Албания
вынесут на голосование свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия по очевидным причинам наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.
Постпредство РФ напомнило в контексте референдумов генсеку ООН Антониу Гутеррешу положение декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами – в нем говорится, что территориальная целостность гарантируется государствам, у которых есть правительство, представляющее весь народ, не проводя различий по расе, цвету кожи и вероисповеданию.
В миссии отметили, что Москва
ни разу не слышала от генсека слов осуждения киевского режима, который уже более восьми лет после незаконного государственного переворота, финансируемого и организованного Западом, ведет войну против собственных граждан и всего русского, включая культуру, язык и русскую идентичность. "Киевский режим все эти годы бомбит, убивает, калечит, похищает и истязает жителей Донбасса", - отмечается в комментарии.
Постпредство привело положение декларации 1970 года: "территориальная целостность гарантируется государствам, обладающим "правительством, представляющим весь народ, принадлежащий к территории, без разделения по расе, вероисповеданию или цвету кожи".
"Очевидно, что киевские власти, годами преследующие большую часть населения по признаку национальности, вероисповедания, языка и культурной принадлежности, не удовлетворяют этому критерию. Более того, в соответствии с этой Декларацией "каждое государство обязано воздерживаться от любых насильственных действий, которые лишают народы... их права на самоопределение, свободу и независимость", - отмечается в тексте.
Постпредство заявляет, что Украина
грубо нарушает не только это положение, но и Минские соглашения, одобренные Советом безопасности ООН, при полном соучастии западных государств.
"Генеральный секретарь ООН хранил молчание по этому поводу. Подобное молчание демонстрирует генсек в отношении продолжающегося вторжения США и НАТО
в Сирию
с продолжающейся оккупацией части ее территории. Не было предпринято никаких действий и никогда не высказывалось осуждения продолжающейся постыдной колониальной и неоколониальной практики, включая ситуацию вокруг острова Майотта
(Коморские острова
) и Мальвинских островов (Аргентина
), которые остаются под французским и британским господством соответственно", - заявляет постпредство.
"Руководство ООН хранило молчание во время трюка с так называемой "независимостью" Косово
, которую разыграл коллективный Запад после его незаконной интервенции в Югославию
в нарушение Устава ООН (референдум не был сочтен необходимым – одностороннее провозглашение независимости, принятое с превышением полномочий временным органом самоуправления, было сочтено западными странами достаточным, поскольку многие из них заявляли в своих письменных обращениях в Международный суд, что "международное право не запрещает декларации независимости")", - сказано в комментарии.