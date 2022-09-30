15:10 30.09.2022 (обновлено: 15:16 30.09.2022)
Полунин рассказал о травле после выступления в Узбекистане
Полунин рассказал о травле из-за выступления под песню "Встанем" SHAMAN в Ташкенте
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Звезда балета Сергей Полунин рассказал о травле из-за выступления под песню SHAMAN (Ярослав Дронов) "Встанем" в Узбекистане. Подробностями он поделился в соцсети.
"Та реакция, которая последовала после выступления, непозволительна. И мы не должны допускать такого поведения с нами русскими артистами. К сожалению, это пока не дошло до сотрудников Фонда культурных инициатив Узбекистана. Продолжается давление, угрозы", — сказал Полунин.
Он настаивает на том, что "никаких сюрпризов на шоу не было" — программа была согласована заранее.
Ранее Полунин заявлял, что после того, как он "станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат", сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана стали кричать: "Кто разрешил ему танцевать под эту песню?".
Артист пожаловался, что они также "решили не платить танцовщикам суточные" и "отсудить деньги, которые заплатили".
В Фонде развития культуры и искусства Узбекистана утверждают, что выступление Полунина было не по утвержденной программе. Трек SHAMAN был включен вместо Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.
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