Полунин рассказал о травле после выступления в Узбекистане

Полунин рассказал о травле после выступления в Узбекистане - РИА Новости, 30.09.2022

Полунин рассказал о травле после выступления в Узбекистане

Звезда балета Сергей Полунин рассказал о травле из-за выступления под песню SHAMAN (Ярослав Дронов) "Встанем" в Узбекистане. Подробностями он поделился в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:10

2022-09-30T15:10

2022-09-30T15:16

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Звезда балета Сергей Полунин рассказал о травле из-за выступления под песню SHAMAN (Ярослав Дронов) "Встанем" в Узбекистане. Подробностями он поделился в соцсети. Он настаивает на том, что "никаких сюрпризов на шоу не было" — программа была согласована заранее. Ранее Полунин заявлял, что после того, как он "станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат", сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана стали кричать: "Кто разрешил ему танцевать под эту песню?". Артист пожаловался, что они также "решили не платить танцовщикам суточные" и "отсудить деньги, которые заплатили".В Фонде развития культуры и искусства Узбекистана утверждают, что выступление Полунина было не по утвержденной программе. Трек SHAMAN был включен вместо Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.

узбекистан

2022

Елена Громова

Елена Громова

