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Полунин рассказал о травле после выступления в Узбекистане - РИА Новости, 30.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220930/polunin-1820609454.html
Полунин рассказал о травле после выступления в Узбекистане
Полунин рассказал о травле после выступления в Узбекистане - РИА Новости, 30.09.2022
Полунин рассказал о травле после выступления в Узбекистане
Звезда балета Сергей Полунин рассказал о травле из-за выступления под песню SHAMAN (Ярослав Дронов) "Встанем" в Узбекистане. Подробностями он поделился в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:10
2022-09-30T15:16
шоубиз
знаменитости
звезды
сергей полунин
узбекистан
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Звезда балета Сергей Полунин рассказал о травле из-за выступления под песню SHAMAN (Ярослав Дронов) "Встанем" в Узбекистане. Подробностями он поделился в соцсети. Он настаивает на том, что "никаких сюрпризов на шоу не было" — программа была согласована заранее. Ранее Полунин заявлял, что после того, как он "станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат", сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана стали кричать: "Кто разрешил ему танцевать под эту песню?". Артист пожаловался, что они также "решили не платить танцовщикам суточные" и "отсудить деньги, которые заплатили".В Фонде развития культуры и искусства Узбекистана утверждают, что выступление Полунина было не по утвержденной программе. Трек SHAMAN был включен вместо Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.
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знаменитости, звезды, сергей полунин, узбекистан, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Знаменитости, звезды, Сергей Полунин, Узбекистан, SHAMAN (Ярослав Дронов)
15:10 30.09.2022 (обновлено: 15:16 30.09.2022)
 
Полунин рассказал о травле после выступления в Узбекистане

Полунин рассказал о травле из-за выступления под песню "Встанем" SHAMAN в Ташкенте

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАртист балета, актер Сергей Полунин
Артист балета, актер Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Звезда балета Сергей Полунин рассказал о травле из-за выступления под песню SHAMAN (Ярослав Дронов) "Встанем" в Узбекистане. Подробностями он поделился в соцсети.
"Та реакция, которая последовала после выступления, непозволительна. И мы не должны допускать такого поведения с нами русскими артистами. К сожалению, это пока не дошло до сотрудников Фонда культурных инициатив Узбекистана. Продолжается давление, угрозы", — сказал Полунин.
Он настаивает на том, что "никаких сюрпризов на шоу не было" — программа была согласована заранее.
Ранее Полунин заявлял, что после того, как он "станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат", сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана стали кричать: "Кто разрешил ему танцевать под эту песню?".
Артист пожаловался, что они также "решили не платить танцовщикам суточные" и "отсудить деньги, которые заплатили".
В Фонде развития культуры и искусства Узбекистана утверждают, что выступление Полунина было не по утвержденной программе. Трек SHAMAN был включен вместо Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.
Причины смерти Бориса Моисеева и скандал с песней SHAMAN в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 14:00Роман о шоубизе
Причины смерти Бориса Моисеева и скандал с песней SHAMAN в УзбекистанеБлизкий друг Бориса Моисеева раскрыл обстоятельства его смерти, в Узбекистане случился скандал с патриотической песней SHAMAN "Встанем". Тимати опроверг свою эмиграцию, а фанаты рассекретили дату реальной свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян.
 
ШоубизЗнаменитостизвездыСергей ПолунинУзбекистанSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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