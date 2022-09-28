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В Узбекистане объяснили причины скандала с номером Полунина - РИА Новости, 28.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220928/polunin-1820148134.html
В Узбекистане объяснили причины скандала с номером Полунина
В Узбекистане объяснили причины скандала с номером Полунина - РИА Новости, 28.09.2022
В Узбекистане объяснили причины скандала с номером Полунина
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана объяснил причины скандала во время выступления артиста балета Сергея Полунина в Ташкенте со своей постановкой... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:50
2022-09-28T17:50
шоубиз
сергей полунин
ташкент
узбекистан
новости культуры
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана объяснил причины скандала во время выступления артиста балета Сергея Полунина в Ташкенте со своей постановкой "Сатори", сообщает в среду пресс-служба фонда, выступившего организатором гастролей.В фонде отметили, что выступление артиста прошло не по утвержденной программе, размещенной на официальной странице фонда, "тем самым, став нарушением самим Полуниным взаимных договоренностей". По данным узбекских СМИ, артист выступил с композицией "Встанем" вместо заявленной в программе Take Me To Church ирландского певца Hozier."В договоре на организацию постановки балета "Сатори" в Ташкенте не предусмотрена выплата фондом суточных Полунину и его группе. Данный вопрос регулируется между Полуниным и его агентом. Таким образом, вышеуказанные заявления… являются ложными и клеветническими", – добавили в пресс-службе.Ранее Полунин в соцсетях сообщил, что во время выступления в Ташкенте организаторы "наорали" на него, после исполнения им танца в композиции "Встанем" про погибших русских солдат, слова и музыку к которой написал популярный исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов). Танцор также пожаловался, что из-за случившегося инцидента организаторы гастролей решили не платить суточные его труппе.Премьера в Узбекистане балета Полунина "Сатори" состоялась 25-26 сентября на сцене Государственного академического большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте.
https://ria.ru/20220928/shaman-1820085647.html
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сергей полунин, ташкент, узбекистан, новости культуры
Шоубиз, Сергей Полунин, Ташкент, Узбекистан, Новости культуры
17:50 28.09.2022
 
В Узбекистане объяснили причины скандала с номером Полунина

В Узбекистане объяснили причины скандала с номером Полунина под песню SHAMAN "Встанем"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПремьер Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса "Галактика" в рамках Культурной программы Олимпиады "Сочи-2014"
Премьер Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса Галактика в рамках Культурной программы Олимпиады Сочи-2014 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана объяснил причины скандала во время выступления артиста балета Сергея Полунина в Ташкенте со своей постановкой "Сатори", сообщает в среду пресс-служба фонда, выступившего организатором гастролей.
"Общение с Полуниным и его группой со стороны сотрудников фонда происходило в исключительно уважительной и корректной манере, за что Полунин лично выразил свою благодарность сотрудникам фонда. На этом фоне заявление Полунина … вызывает недоумение и не соответствует действительности", – говорится в заявлении организаторов для СМИ.
В фонде отметили, что выступление артиста прошло не по утвержденной программе, размещенной на официальной странице фонда, "тем самым, став нарушением самим Полуниным взаимных договоренностей". По данным узбекских СМИ, артист выступил с композицией "Встанем" вместо заявленной в программе Take Me To Church ирландского певца Hozier.
"В договоре на организацию постановки балета "Сатори" в Ташкенте не предусмотрена выплата фондом суточных Полунину и его группе. Данный вопрос регулируется между Полуниным и его агентом. Таким образом, вышеуказанные заявления… являются ложными и клеветническими", – добавили в пресс-службе.
Ранее Полунин в соцсетях сообщил, что во время выступления в Ташкенте организаторы "наорали" на него, после исполнения им танца в композиции "Встанем" про погибших русских солдат, слова и музыку к которой написал популярный исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов). Танцор также пожаловался, что из-за случившегося инцидента организаторы гастролей решили не платить суточные его труппе.
Премьера в Узбекистане балета Полунина "Сатори" состоялась 25-26 сентября на сцене Государственного академического большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте.
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16:51Шоубиз
SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане
 
ШоубизСергей ПолунинТашкентУзбекистанНовости культуры
 
 
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