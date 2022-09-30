https://ria.ru/20220930/pologi-1820566706.html
Украинские боевики уничтожают дома жителей города Пологи в Запорожье
Украинские боевики уничтожают дома жителей города Пологи в Запорожье - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские боевики уничтожают дома жителей города Пологи в Запорожье
Прифронтовой город Пологи в Запорожской области регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:57
2022-09-30T12:57
2022-09-30T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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ПОЛОГИ (Запорожская обл.), 30 сен - РИА Новости. Прифронтовой город Пологи в Запорожской области регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Несмотря на то, что здесь нет каких-либо военных объектов, атакам подвергаются мирные жители, разрушено много частных домов.Как отмечают местные власти, обстрелы ведутся бессистемно. Применяются не только ствольные орудия западного образца, но и реактивные системы залпового огня.В рамках контрбатарейной борьбы позиции вражеской артиллерии выявляются и подавляются.
https://ria.ru/20220930/dnr-1820553776.html
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разрушенные дома после обстрелов ВСУ в Запорожской области
Разрушенные дома после обстрелов ВСУ в Запорожской области
2022-09-30T12:57
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PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
12:57 30.09.2022 (обновлено: 13:09 30.09.2022)
Украинские боевики уничтожают дома жителей города Пологи в Запорожье
Украинские боевики уничтожают дома жителей Полог в Запорожье, разрушено много домов
ПОЛОГИ (Запорожская обл.), 30 сен - РИА Новости. Прифронтовой город Пологи в Запорожской области регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на то, что здесь нет каких-либо военных объектов, атакам подвергаются мирные жители, разрушено много частных домов.
Как отмечают местные власти, обстрелы ведутся бессистемно. Применяются не только ствольные орудия западного образца, но и реактивные системы залпового огня.
В рамках контрбатарейной борьбы позиции вражеской артиллерии выявляются и подавляются.