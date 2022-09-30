https://ria.ru/20220930/pologi-1820566706.html

Украинские боевики уничтожают дома жителей города Пологи в Запорожье

Украинские боевики уничтожают дома жителей города Пологи в Запорожье - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские боевики уничтожают дома жителей города Пологи в Запорожье

Прифронтовой город Пологи в Запорожской области регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:57

2022-09-30T12:57

2022-09-30T13:09

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ПОЛОГИ (Запорожская обл.), 30 сен - РИА Новости. Прифронтовой город Пологи в Запорожской области регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Несмотря на то, что здесь нет каких-либо военных объектов, атакам подвергаются мирные жители, разрушено много частных домов.Как отмечают местные власти, обстрелы ведутся бессистемно. Применяются не только ствольные орудия западного образца, но и реактивные системы залпового огня.В рамках контрбатарейной борьбы позиции вражеской артиллерии выявляются и подавляются.

https://ria.ru/20220930/dnr-1820553776.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенные дома после обстрелов ВСУ в Запорожской области Разрушенные дома после обстрелов ВСУ в Запорожской области 2022-09-30T12:57 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины