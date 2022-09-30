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Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России
Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России - РИА Новости, 30.09.2022
Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России
Президент РФ Владимир Путин, говорят о третьем поле, заявил, что для России это неприемлемо. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:52
2022-09-30T16:13
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говорят о третьем поле, заявил, что для России это неприемлемо."Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России вместо мамы и папы был родитель номер 1, номер 2, номер 3? Совсем спятили? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию, чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны, для своих детей? Для нас все это неприемлемо", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
15:52 30.09.2022 (обновлено: 16:13 30.09.2022)
 
Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России

Президент Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говорят о третьем поле, заявил, что для России это неприемлемо.
"Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России вместо мамы и папы был родитель номер 1, номер 2, номер 3? Совсем спятили? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию, чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны, для своих детей? Для нас все это неприемлемо", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:34
Путин пообещал защитить ценности России от Запада
 
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