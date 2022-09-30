https://ria.ru/20220930/pol-1820630666.html

Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России

Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России - РИА Новости, 30.09.2022

Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России

Президент РФ Владимир Путин, говорят о третьем поле, заявил, что для России это неприемлемо. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:52

2022-09-30T15:52

2022-09-30T16:13

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говорят о третьем поле, заявил, что для России это неприемлемо."Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России вместо мамы и папы был родитель номер 1, номер 2, номер 3? Совсем спятили? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию, чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны, для своих детей? Для нас все это неприемлемо", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/tsennosti-1820620244.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество