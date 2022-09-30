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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 16 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:53
2022-09-30T07:53
общество
москва
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 16 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, кратковременный дождь, максимальная температура в столице плюс 14-16 градусов, по Московской области плюс 12-17 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба - это около нормы.
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общество, москва
Общество, Москва
07:53 30.09.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков пообещал москвичам в пятницу облачную погоду и до плюс 16 градусов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 16 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, кратковременный дождь, максимальная температура в столице плюс 14-16 градусов, по Московской области плюс 12-17 градусов", - сказал Синенков.
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Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба - это около нормы.
 
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