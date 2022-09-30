https://ria.ru/20220930/pogoda-1820495040.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 16 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T07:53

2022-09-30T07:53

2022-09-30T07:53

общество

москва

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 16 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, кратковременный дождь, максимальная температура в столице плюс 14-16 градусов, по Московской области плюс 12-17 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба - это около нормы.

https://ria.ru/20220929/leto-1820316567.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва