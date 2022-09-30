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В Генштабе заявили, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты
В Генштабе заявили, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты - РИА Новости, 30.09.2022
В Генштабе заявили, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты
Поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за них грозит лишение свободы сроком до 15 лет, заявил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:23
2022-09-30T20:23
2022-09-30T20:25
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за них грозит лишение свободы сроком до 15 лет, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.Так он в преддверии предстоящего осеннего призыва на военную службу прокомментировал участившиеся случаи нападений и поджогов зданий военкоматов, запугивания призывников и их родителей."К сожалению, такие случаи не единичны. Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом", - сказал Цимлянский.По его словам, весенний призыв уже был проведен "в условиях экстремистских действий отдельных граждан, в том числе телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов, запугивания призывников и их родителей путем фейковых сообщений в СМИ"."Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - добавил Цимлянский.Осенний призыв, согласно опубликованному в пятницу указу, стартует 1 ноября.
https://ria.ru/20220928/povestka-1820071301.html
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россия, вооруженные силы рф, в мире
Россия, Вооруженные силы РФ, В мире
20:23 30.09.2022 (обновлено: 20:25 30.09.2022)
В Генштабе заявили, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты
Генштаб: поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за них грозит до 15 лет
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за них грозит лишение свободы сроком до 15 лет, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Так он в преддверии предстоящего осеннего призыва на военную службу прокомментировал участившиеся случаи нападений и поджогов зданий военкоматов, запугивания призывников и их родителей.
"К сожалению, такие случаи не единичны. Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом", - сказал Цимлянский.
По его словам, весенний призыв уже был проведен "в условиях экстремистских действий отдельных граждан, в том числе телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов, запугивания призывников и их родителей путем фейковых сообщений в СМИ".
"Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - добавил Цимлянский.
Осенний призыв, согласно опубликованному в пятницу указу, стартует 1 ноября.