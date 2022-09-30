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Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку - РИА Новости, 30.09.2022
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Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку
Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку - РИА Новости, 30.09.2022
Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку
Призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска улетели на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T03:22
2022-09-30T04:52
безопасность
хабаровск
россия
частичная мобилизация в россии
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска улетели на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в центральную Россию, сообщили РИА Новости в штабе округа.Провожал военных с музыкой сводный военный оркестр штаба ВВО.Мобилизованных отправили на военно-транспортном самолете ИЛ-76 МД, уточнил представитель округа.Накануне мобилизованных проводили в Амурской области. Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии округа отправились в учебные центры с аэродрома соединения дальней авиации. Амурчан напутствовали врио командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков и глава региона Василий Орлов."Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз, выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой и на своих ногах" - обратился к военнослужащим Нырков.
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хабаровск
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безопасность, хабаровск, россия, частичная мобилизация в россии, хабаровский край
Безопасность, Хабаровск, Россия, Частичная мобилизация в России, Хабаровский край
03:22 30.09.2022 (обновлено: 04:52 30.09.2022)
 
Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку

Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска улетели на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в центральную Россию, сообщили РИА Новости в штабе округа.
Хабаровском крае в международном аэропорту "Новый" имени Г.И. Невельского состоялась торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ВВО к местам проведения дополнительной подготовки в учебных центрах. К военнослужащим, призванным в ходе частичной мобилизации, обратился представитель командования мотострелкового соединения ВВО. Он пожелал всем удачи и быстрейшего возвращения домой", - рассказал собеседник агентства.
Провожал военных с музыкой сводный военный оркестр штаба ВВО.
Мобилизованных отправили на военно-транспортном самолете ИЛ-76 МД, уточнил представитель округа.
Накануне мобилизованных проводили в Амурской области. Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии округа отправились в учебные центры с аэродрома соединения дальней авиации. Амурчан напутствовали врио командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков и глава региона Василий Орлов.
"Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз, выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой и на своих ногах" - обратился к военнослужащим Нырков.
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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БезопасностьХабаровскРоссияЧастичная мобилизация в РоссииХабаровский край
 
 
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