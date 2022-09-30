https://ria.ru/20220930/podgotovka-1820486861.html

Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку

Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку - РИА Новости, 30.09.2022

Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку

Призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска улетели на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T03:22

2022-09-30T03:22

2022-09-30T04:52

безопасность

хабаровск

россия

частичная мобилизация в россии

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820343531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee97600165a245879d272fed2f9989e.jpg

ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска улетели на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в центральную Россию, сообщили РИА Новости в штабе округа.Провожал военных с музыкой сводный военный оркестр штаба ВВО.Мобилизованных отправили на военно-транспортном самолете ИЛ-76 МД, уточнил представитель округа.Накануне мобилизованных проводили в Амурской области. Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии округа отправились в учебные центры с аэродрома соединения дальней авиации. Амурчан напутствовали врио командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков и глава региона Василий Орлов."Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз, выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой и на своих ногах" - обратился к военнослужащим Нырков.

https://ria.ru/20220930/buryatiya-1820486724.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, хабаровск, россия, частичная мобилизация в россии, хабаровский край