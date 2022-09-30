https://ria.ru/20220930/podgotovka-1820486861.html
Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку
Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку - РИА Новости, 30.09.2022
Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку
Призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска улетели на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T03:22
2022-09-30T03:22
2022-09-30T04:52
безопасность
хабаровск
россия
частичная мобилизация в россии
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска улетели на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в центральную Россию, сообщили РИА Новости в штабе округа.Провожал военных с музыкой сводный военный оркестр штаба ВВО.Мобилизованных отправили на военно-транспортном самолете ИЛ-76 МД, уточнил представитель округа.Накануне мобилизованных проводили в Амурской области. Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии округа отправились в учебные центры с аэродрома соединения дальней авиации. Амурчан напутствовали врио командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков и глава региона Василий Орлов."Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз, выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой и на своих ногах" - обратился к военнослужащим Нырков.
https://ria.ru/20220930/buryatiya-1820486724.html
хабаровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, хабаровск, россия, частичная мобилизация в россии, хабаровский край
Безопасность, Хабаровск, Россия, Частичная мобилизация в России, Хабаровский край
03:22 30.09.2022 (обновлено: 04:52 30.09.2022)
Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку
Мобилизованных в ВВО отправили на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров
ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации Восточного военного округа (ВВО) из Хабаровска улетели на дополнительную подготовку на полигоны учебных центров в центральную Россию, сообщили РИА Новости в штабе округа.
"В Хабаровском крае
в международном аэропорту "Новый" имени Г.И. Невельского состоялась торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ВВО к местам проведения дополнительной подготовки в учебных центрах. К военнослужащим, призванным в ходе частичной мобилизации, обратился представитель командования мотострелкового соединения ВВО. Он пожелал всем удачи и быстрейшего возвращения домой", - рассказал собеседник агентства.
Провожал военных с музыкой сводный военный оркестр штаба ВВО.
Мобилизованных отправили на военно-транспортном самолете ИЛ-76 МД, уточнил представитель округа.
Накануне мобилизованных проводили в Амурской области
. Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии округа отправились в учебные центры с аэродрома соединения дальней авиации. Амурчан напутствовали врио командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков и глава региона Василий Орлов
.
"Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз, выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой и на своих ногах" - обратился к военнослужащим Нырков.