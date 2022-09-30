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Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России
Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России - РИА Новости, 30.09.2022
Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России
Власти России сделают так, чтобы жители новых регионов РФ чувствовали поддержку всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:43
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти России сделают так, чтобы жители новых регионов РФ чувствовали поддержку всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной родины", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220930/putin-1820615439.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
15:29 30.09.2022 (обновлено: 15:43 30.09.2022)
 
Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России

Путин: власти сделают так, чтобы жители новых регионов России чувствовали поддержку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти России сделают так, чтобы жители новых регионов РФ чувствовали поддержку всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной родины", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:25
Путин: у ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области общая судьба с Россией
 
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