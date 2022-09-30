https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820618198.html

Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России

Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России - РИА Новости, 30.09.2022

Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России

Власти России сделают так, чтобы жители новых регионов РФ чувствовали поддержку всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:43

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти России сделают так, чтобы жители новых регионов РФ чувствовали поддержку всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной родины", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/putin-1820615439.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, владимир путин