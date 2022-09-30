https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820618198.html
Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России
Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России - РИА Новости, 30.09.2022
Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России
Власти России сделают так, чтобы жители новых регионов РФ чувствовали поддержку всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:43
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти России сделают так, чтобы жители новых регионов РФ чувствовали поддержку всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной родины", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220930/putin-1820615439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
15:29 30.09.2022 (обновлено: 15:43 30.09.2022)
Путин пообещал поддержку жителям новых регионов России
Путин: власти сделают так, чтобы жители новых регионов России чувствовали поддержку