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Кадыров сообщил об освобождении из плена двух российских офицеров - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/plen-1820653137.html
Кадыров сообщил об освобождении из плена двух российских офицеров
Кадыров сообщил об освобождении из плена двух российских офицеров - РИА Новости, 30.09.2022
Кадыров сообщил об освобождении из плена двух российских офицеров
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров Вооруженных сил России, которые почти шесть месяцев провели в плену. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:35
2022-09-30T16:35
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
россия
украина
донбасс
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров Вооруженных сил России, которые почти шесть месяцев провели в плену.Ранее Кадыров рассказал об освобождении из плена другого военнослужащего Киргиза Мусаханова."Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров Вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев. Благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков теперь наши бойцы свободны и скоро вернутся к своим семьям, друзьям и знакомым", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он опубликовал видеозапись, на которой эти военнослужащие выражают благодарность в адрес Кадырова за поддержку и помощь."Даже одна спасенная жизнь делает меня бесконечно счастливым. Для семей этих ребят, впрочем, как и для них самих, сегодняшний день станет памятным", - добавил глава Чечни.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220929/osvobozhdenie-1820415492.html
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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общество, рамзан кадыров, россия, украина, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин
16:35 30.09.2022
 
Кадыров сообщил об освобождении из плена двух российских офицеров

Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров ВС России

© @RKadyrov_95Скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Рамзана Кадырова
Скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Рамзана Кадырова
© @RKadyrov_95
Скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Рамзана Кадырова
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров Вооруженных сил России, которые почти шесть месяцев провели в плену.
Ранее Кадыров рассказал об освобождении из плена другого военнослужащего Киргиза Мусаханова.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 18:01Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена
"Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров Вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев. Благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков теперь наши бойцы свободны и скоро вернутся к своим семьям, друзьям и знакомым", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он опубликовал видеозапись, на которой эти военнослужащие выражают благодарность в адрес Кадырова за поддержку и помощь.
"Даже одна спасенная жизнь делает меня бесконечно счастливым. Для семей этих ребят, впрочем, как и для них самих, сегодняшний день станет памятным", - добавил глава Чечни.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Украина превратилась в государство-террориста
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровРоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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