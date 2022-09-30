https://ria.ru/20220930/plen-1820653137.html

Кадыров сообщил об освобождении из плена двух российских офицеров

Кадыров сообщил об освобождении из плена двух российских офицеров - РИА Новости, 30.09.2022

Кадыров сообщил об освобождении из плена двух российских офицеров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров Вооруженных сил России, которые почти шесть месяцев провели в плену. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:35

2022-09-30T16:35

2022-09-30T16:35

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

россия

украина

донбасс

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров Вооруженных сил России, которые почти шесть месяцев провели в плену.Ранее Кадыров рассказал об освобождении из плена другого военнослужащего Киргиза Мусаханова."Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров Вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев. Благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков теперь наши бойцы свободны и скоро вернутся к своим семьям, друзьям и знакомым", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он опубликовал видеозапись, на которой эти военнослужащие выражают благодарность в адрес Кадырова за поддержку и помощь."Даже одна спасенная жизнь делает меня бесконечно счастливым. Для семей этих ребят, впрочем, как и для них самих, сегодняшний день станет памятным", - добавил глава Чечни.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220929/osvobozhdenie-1820415492.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

россия

украина

донбасс

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общество, рамзан кадыров, россия, украина, донбасс, владимир путин