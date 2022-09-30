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Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
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Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов
Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов
Митинг-концерт "Мы вместе" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялся в Перми, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:56
2022-09-30T14:56
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общество
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт "Мы вместе" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялся в Перми, передает корреспондент РИА Новости.Жители Перми собрались в пятницу на митинг-концерт "Мы вместе" на эспланаде в центре города. Некоторые из них держали в руках флаги России и СССР, Знамя Победы. На сцене перед пермяками выступили местные музыкальные коллективы, многие люди подпевали артистам, особенно дружно в рядах зрителей прозвучали популярные песни "Катюша" и "Гляжу в озера синие". Перед собравшимися также выступили представители общественных объединений Пермского края.Мероприятия в поддержку присоединения к России новых территорий проходят сегодня по всей России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.
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пермь, россия, общество
Пермь, Россия, Общество
14:56 30.09.2022
 
Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов

Жители Перми вышли на митинг-концерт "Мы вместе" в поддержку референдумов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛюди с флагами России во время митинга-концерта
Люди с флагами России во время митинга-концерта - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Люди с флагами России во время митинга-концерта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт "Мы вместе" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялся в Перми, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Перми собрались в пятницу на митинг-концерт "Мы вместе" на эспланаде в центре города. Некоторые из них держали в руках флаги России и СССР, Знамя Победы. На сцене перед пермяками выступили местные музыкальные коллективы, многие люди подпевали артистам, особенно дружно в рядах зрителей прозвучали популярные песни "Катюша" и "Гляжу в озера синие". Перед собравшимися также выступили представители общественных объединений Пермского края.
Мероприятия в поддержку присоединения к России новых территорий проходят сегодня по всей России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.
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