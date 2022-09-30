Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов
Жители Перми вышли на митинг-концерт "Мы вместе" в поддержку референдумов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛюди с флагами России во время митинга-концерта
Люди с флагами России во время митинга-концерта. Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт "Мы вместе" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялся в Перми, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Перми собрались в пятницу на митинг-концерт "Мы вместе" на эспланаде в центре города. Некоторые из них держали в руках флаги России и СССР, Знамя Победы. На сцене перед пермяками выступили местные музыкальные коллективы, многие люди подпевали артистам, особенно дружно в рядах зрителей прозвучали популярные песни "Катюша" и "Гляжу в озера синие". Перед собравшимися также выступили представители общественных объединений Пермского края.
Мероприятия в поддержку присоединения к России новых территорий проходят сегодня по всей России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.