https://ria.ru/20220930/perm-1820603667.html

Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов

Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022

Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов

Митинг-концерт "Мы вместе" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялся в Перми, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:56

2022-09-30T14:56

2022-09-30T14:56

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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт "Мы вместе" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялся в Перми, передает корреспондент РИА Новости.Жители Перми собрались в пятницу на митинг-концерт "Мы вместе" на эспланаде в центре города. Некоторые из них держали в руках флаги России и СССР, Знамя Победы. На сцене перед пермяками выступили местные музыкальные коллективы, многие люди подпевали артистам, особенно дружно в рядах зрителей прозвучали популярные песни "Катюша" и "Гляжу в озера синие". Перед собравшимися также выступили представители общественных объединений Пермского края.Мероприятия в поддержку присоединения к России новых территорий проходят сегодня по всей России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пермь, россия, общество