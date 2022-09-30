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Пушилин назвал киевский режим несамостоятельным - РИА Новости, 30.09.2022
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Пушилин назвал киевский режим несамостоятельным
Пушилин назвал киевский режим несамостоятельным - РИА Новости, 30.09.2022
Пушилин назвал киевский режим несамостоятельным
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не испытывает иллюзий о том, что Украине позволят вступать в переговоры, по его словам, Киев несамостоятелен. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:18
2022-09-30T20:18
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
референдум в донбассе
украина
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не испытывает иллюзий о том, что Украине позволят вступать в переговоры, по его словам, Киев несамостоятелен.Ранее Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, референдум в донбассе, украина, россия
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Украина, Россия
20:18 30.09.2022
 
Пушилин назвал киевский режим несамостоятельным

Глава ДНР Пушилин считает, что Украине не позволят вступать в переговоры

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не испытывает иллюзий о том, что Украине позволят вступать в переговоры, по его словам, Киев несамостоятелен.
"Я очень долгий период времени участвовал в переговорах, и я не испытываю иллюзий по поводу того, что Украина, как уже несамостоятельное государство, после 2014 года потерявшее свою субъектность, что, даже если бы у них было желание, им бы позволили вступать в какие-то переговоры. Я отношусь к любым переговорам с Украиной крайне скептически, они несамостоятельны, увы", - сказал Пушилин.
Ранее Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеУкраинаРоссия
 
 
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