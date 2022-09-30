https://ria.ru/20220930/peregovory-1820750508.html

Пушилин назвал киевский режим несамостоятельным

Пушилин назвал киевский режим несамостоятельным - РИА Новости, 30.09.2022

Пушилин назвал киевский режим несамостоятельным

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не испытывает иллюзий о том, что Украине позволят вступать в переговоры, по его словам, Киев несамостоятелен. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:18

2022-09-30T20:18

2022-09-30T20:18

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

референдум в донбассе

украина

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не испытывает иллюзий о том, что Украине позволят вступать в переговоры, по его словам, Киев несамостоятелен.Ранее Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220930/zelenskiy-1820736517.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, референдум в донбассе, украина, россия