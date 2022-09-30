https://ria.ru/20220930/peregovory-1820670925.html

Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией

Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией - РИА Новости, 30.09.2022

Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но если у нее будет другой президент. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:13

2022-09-30T17:13

2022-09-30T17:26

владимир зеленский

россия

украина

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но если у нее будет другой президент.Президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сказал, что Москва призывает Киев немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров, Россия к ним готова."Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - заявил Зеленский в видеообращении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/nato-1820667540.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, россия, украина, в мире, владимир путин