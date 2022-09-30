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Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией - РИА Новости, 30.09.2022
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Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией - РИА Новости, 30.09.2022
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но если у нее будет другой президент. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:13
2022-09-30T17:26
владимир зеленский
россия
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но если у нее будет другой президент.Президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сказал, что Москва призывает Киев немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров, Россия к ним готова."Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - заявил Зеленский в видеообращении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/nato-1820667540.html
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владимир зеленский, россия, украина, в мире, владимир путин
Владимир Зеленский, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин
17:13 30.09.2022 (обновлено: 17:26 30.09.2022)
 
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией

Зеленский: Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока Путин остается президентом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но если у нее будет другой президент.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сказал, что Москва призывает Киев немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров, Россия к ним готова.
"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - заявил Зеленский в видеообращении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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