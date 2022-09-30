https://ria.ru/20220930/peregovory-1820670925.html
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией - РИА Новости, 30.09.2022
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но если у нее будет другой президент. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:13
2022-09-30T17:13
2022-09-30T17:26
владимир зеленский
россия
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но если у нее будет другой президент.Президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сказал, что Москва призывает Киев немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров, Россия к ним готова."Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - заявил Зеленский в видеообращении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/nato-1820667540.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, россия, украина, в мире, владимир путин
Владимир Зеленский, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин
17:13 30.09.2022 (обновлено: 17:26 30.09.2022)
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Зеленский: Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока Путин остается президентом