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Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия

Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия - РИА Новости, 30.09.2022

Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия

Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:28

2022-09-30T15:28

2022-09-30T16:04

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референдум в донбассе

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров", - сказал Путин во время выступления.

https://ria.ru/20220917/terror-1817611048.html

россия

украина

киев

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"Мы призываем киевский режим немедленно вернуться за стол переговоров" – Путин "Мы призываем киевский режим немедленно вернуться за стол переговоров" – Путин 2022-09-30T15:28 true PT0M31S

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