https://ria.ru/20220930/peregovory-1820617288.html
Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия
Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия - РИА Новости, 30.09.2022
Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия
Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:28
2022-09-30T15:28
2022-09-30T16:04
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владимир путин
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донецкая народная республика
референдум в донбассе
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров", - сказал Путин во время выступления.
https://ria.ru/20220917/terror-1817611048.html
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украина
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"Мы призываем киевский режим немедленно вернуться за стол переговоров" – Путин
"Мы призываем киевский режим немедленно вернуться за стол переговоров" – Путин
2022-09-30T15:28
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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15:28 30.09.2022 (обновлено: 16:04 30.09.2022)
Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров