https://ria.ru/20220930/peregovory-1820616442.html

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной - РИА Новости, 30.09.2022

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:27

2022-09-30T15:27

2022-09-30T15:41

россия

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

донбасс

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров."Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано", - сказал Путин во время выступления.

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820560648.html

россия

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, владимир путин, украина, донбасс