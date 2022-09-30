https://ria.ru/20220930/peregovory-1820616442.html
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной - РИА Новости, 30.09.2022
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:27
2022-09-30T15:27
2022-09-30T15:41
россия
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
донбасс
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров."Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано", - сказал Путин во время выступления.
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820560648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, украина, донбасс
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Донбасс
15:27 30.09.2022 (обновлено: 15:41 30.09.2022)
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Президент Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной