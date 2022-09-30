https://ria.ru/20220930/patrushev-1820514998.html

Действия Запада бумерангом бьют по нему самому, заявил Патрушев

Действия Запада бумерангом бьют по нему самому, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022

Действия Запада бумерангом бьют по нему самому, заявил Патрушев

Запад нанёс России мощный удар, но он сам страдает от его последствий, заявил на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:14

2022-09-30T10:14

2022-09-30T10:14

николай патрушев

россия

снг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_169:0:2578:1355_1920x0_80_0_0_4c8de4be3fff2594b0fe4d58612518fd.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад нанёс России мощный удар, но он сам страдает от его последствий, заявил на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Россия приняла на себя мощный удар, находясь на переднем крае борьбы. Стремясь нанести нашей стране, а значит и СНГ, максимальный ущерб, Запад пытается добиться политической и экономической изоляции России. Однако все более очевидной становится бесперспективность подобных шагов, которые бьют бумерангом по самим западным странам. Сегодня уже понятно, что никому не удастся остаться в стороне от происходящего. Поэтому решить весь комплекс проблем международной безопасности можно только сообща", - сказал он.

https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820509733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, россия, снг, в мире