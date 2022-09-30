https://ria.ru/20220930/patrushev-1820514998.html
Действия Запада бумерангом бьют по нему самому, заявил Патрушев
Действия Запада бумерангом бьют по нему самому, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022
Действия Запада бумерангом бьют по нему самому, заявил Патрушев
Запад нанёс России мощный удар, но он сам страдает от его последствий, заявил на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:14
2022-09-30T10:14
2022-09-30T10:14
николай патрушев
россия
снг
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад нанёс России мощный удар, но он сам страдает от его последствий, заявил на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Россия приняла на себя мощный удар, находясь на переднем крае борьбы. Стремясь нанести нашей стране, а значит и СНГ, максимальный ущерб, Запад пытается добиться политической и экономической изоляции России. Однако все более очевидной становится бесперспективность подобных шагов, которые бьют бумерангом по самим западным странам. Сегодня уже понятно, что никому не удастся остаться в стороне от происходящего. Поэтому решить весь комплекс проблем международной безопасности можно только сообща", - сказал он.
https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820509733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, россия, снг, в мире
Николай Патрушев, Россия, СНГ, В мире
Действия Запада бумерангом бьют по нему самому, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: Запад нанес России удар, но он сам страдает от его последствий
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад нанёс России мощный удар, но он сам страдает от его последствий, заявил на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Россия приняла на себя мощный удар, находясь на переднем крае борьбы. Стремясь нанести нашей стране, а значит и СНГ, максимальный ущерб, Запад пытается добиться политической и экономической изоляции России. Однако все более очевидной становится бесперспективность подобных шагов, которые бьют бумерангом по самим западным странам. Сегодня уже понятно, что никому не удастся остаться в стороне от происходящего. Поэтому решить весь комплекс проблем международной безопасности можно только сообща", - сказал он.