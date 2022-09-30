https://ria.ru/20220930/patrushev-1820514673.html
Запад использует экологическую повестку для дестабилизации, заявил Патрушев
Запад использует экологическую повестку для дестабилизации, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022
Запад использует экологическую повестку для дестабилизации, заявил Патрушев
Угроза использования Западом экологической повестки для дестабилизации обстановки в различных регионах мира возросла в последнее время, заявил на 18-й встрече... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:11
2022-09-30T10:11
2022-09-30T10:11
николай патрушев
россия
снг
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Угроза использования Западом экологической повестки для дестабилизации обстановки в различных регионах мира возросла в последнее время, заявил на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."В последние годы возросли угрозы, связанные с использованием Западом экологической проблематики в целях ослабления экономики и обороноспособности неугодных государств, провоцирования протестной активности и дестабилизации ситуации в них. Представляется целесообразным, наряду с нейтрализацией действий Запада, активнее продвигать собственные природоохранные повестки, теснее координировать усилия на международных площадках", - сказал он.
https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, россия, снг, в мире
Николай Патрушев, Россия, СНГ, В мире
Запад использует экологическую повестку для дестабилизации, заявил Патрушев
Патрушев: заявил, что Запад использует экологическую повестку для ослабления экономики
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Угроза использования Западом экологической повестки для дестабилизации обстановки в различных регионах мира возросла в последнее время, заявил на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"В последние годы возросли угрозы, связанные с использованием Западом экологической проблематики в целях ослабления экономики и обороноспособности неугодных государств, провоцирования протестной активности и дестабилизации ситуации в них. Представляется целесообразным, наряду с нейтрализацией действий Запада, активнее продвигать собственные природоохранные повестки, теснее координировать усилия на международных площадках", - сказал он.