09:46 30.09.2022 (обновлено: 10:04 30.09.2022)
Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: Запад пытается разжечь конфликт в АТР
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западу недостаточно уже разожжённых им конфликтов в разных частях света, он пытается то же самое сделать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ.
"Прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей. Однако Западу этого явно недостаточно. Дестабилизировав Евроатлантику и фактически вернув ее к состоянию холодной войны, англосаксы делают то же самое и в других стратегически важных регионах, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском, продвигая собственные интересы через подконтрольные им блоки AUKUS и QUAD", - сказал Патрушев.
"Сегодня уже очевидно, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся все более ограниченными. В этих условиях американские власти исходят из того, что любая акция по укреплению собственного влияния должна проходить без отвлечения больших ресурсов и приносить как политические, так и экономические дивиденды. Это относится и к организации цветных революций по свержению неугодных режимов", - сказал он.
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