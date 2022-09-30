https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509355.html

Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев

Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022

Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев

Западу недостаточно уже разожжённых им конфликтов в разных частях света, он пытается то же самое сделать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил секретарь... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:46

2022-09-30T09:46

2022-09-30T10:04

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николай патрушев

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западу недостаточно уже разожжённых им конфликтов в разных частях света, он пытается то же самое сделать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ."Прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей. Однако Западу этого явно недостаточно. Дестабилизировав Евроатлантику и фактически вернув ее к состоянию холодной войны, англосаксы делают то же самое и в других стратегически важных регионах, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском, продвигая собственные интересы через подконтрольные им блоки AUKUS и QUAD", - сказал Патрушев."Сегодня уже очевидно, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся все более ограниченными. В этих условиях американские власти исходят из того, что любая акция по укреплению собственного влияния должна проходить без отвлечения больших ресурсов и приносить как политические, так и экономические дивиденды. Это относится и к организации цветных революций по свержению неугодных режимов", - сказал он.

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509102.html

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Дарья Буймова

атр, в мире, николай патрушев, россия, вашингтон (штат), лондон, снг