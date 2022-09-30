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Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022
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Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев
Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022
Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев
Западу недостаточно уже разожжённых им конфликтов в разных частях света, он пытается то же самое сделать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил секретарь... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:46
2022-09-30T10:04
атр
в мире
николай патрушев
россия
вашингтон (штат)
лондон
снг
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западу недостаточно уже разожжённых им конфликтов в разных частях света, он пытается то же самое сделать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ."Прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей. Однако Западу этого явно недостаточно. Дестабилизировав Евроатлантику и фактически вернув ее к состоянию холодной войны, англосаксы делают то же самое и в других стратегически важных регионах, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском, продвигая собственные интересы через подконтрольные им блоки AUKUS и QUAD", - сказал Патрушев."Сегодня уже очевидно, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся все более ограниченными. В этих условиях американские власти исходят из того, что любая акция по укреплению собственного влияния должна проходить без отвлечения больших ресурсов и приносить как политические, так и экономические дивиденды. Это относится и к организации цветных революций по свержению неугодных режимов", - сказал он.
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атр, в мире, николай патрушев, россия, вашингтон (штат), лондон, снг
АТР, В мире, Николай Патрушев, Россия, Вашингтон (штат), Лондон, СНГ
09:46 30.09.2022 (обновлено: 10:04 30.09.2022)
 
Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: Запад пытается разжечь конфликт в АТР

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западу недостаточно уже разожжённых им конфликтов в разных частях света, он пытается то же самое сделать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ.
"Прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей. Однако Западу этого явно недостаточно. Дестабилизировав Евроатлантику и фактически вернув ее к состоянию холодной войны, англосаксы делают то же самое и в других стратегически важных регионах, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском, продвигая собственные интересы через подконтрольные им блоки AUKUS и QUAD", - сказал Патрушев.
"Сегодня уже очевидно, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся все более ограниченными. В этих условиях американские власти исходят из того, что любая акция по укреплению собственного влияния должна проходить без отвлечения больших ресурсов и приносить как политические, так и экономические дивиденды. Это относится и к организации цветных революций по свержению неугодных режимов", - сказал он.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 09:44
Патрушев назвал основную цель англосаксов
 
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