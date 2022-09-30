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Патрушев назвал основную цель англосаксов - РИА Новости, 30.09.2022
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Патрушев назвал основную цель англосаксов
Патрушев назвал основную цель англосаксов - РИА Новости, 30.09.2022
Патрушев назвал основную цель англосаксов
Основной целью англосаксов остается обеспечение ими стратегического и экономического превосходства над другими, заявил в пятницу на 18-й встрече руководителей... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:44
2022-09-30T10:03
в мире
николай патрушев
россия
вашингтон (штат)
сша
евросоюз
снг
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Основной целью англосаксов остается обеспечение ими стратегического и экономического превосходства над другими, заявил в пятницу на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза России Николай Патрушев."Основной целью американцев и англичан остается обеспечение своего стратегического и экономического превосходства над альтернативными центрами силы. Совершенно очевидно, что такая политика наносит ущерб не только развивающимся странам, но и союзникам Вашингтона и Лондона", - заявил он.По словам Патрушева, в частности, главной жертвой санкций стал ЕС, страдают простые европейцы, при этом ответственность США перекладывают на других членов международного сообщества, используя свое доминирование в информационном пространстве и применяя самые современные технологии.
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в мире, николай патрушев, россия, вашингтон (штат), сша, евросоюз, снг
В мире, Николай Патрушев, Россия, Вашингтон (штат), США, Евросоюз, СНГ
09:44 30.09.2022 (обновлено: 10:03 30.09.2022)
 
Патрушев назвал основную цель англосаксов

Патрушев: основной целью англосаксов остается обеспечение превосходства над другими

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Основной целью англосаксов остается обеспечение ими стратегического и экономического превосходства над другими, заявил в пятницу на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Основной целью американцев и англичан остается обеспечение своего стратегического и экономического превосходства над альтернативными центрами силы. Совершенно очевидно, что такая политика наносит ущерб не только развивающимся странам, но и союзникам Вашингтона и Лондона", - заявил он.
По словам Патрушева, в частности, главной жертвой санкций стал ЕС, страдают простые европейцы, при этом ответственность США перекладывают на других членов международного сообщества, используя свое доминирование в информационном пространстве и применяя самые современные технологии.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев
 
В миреНиколай ПатрушевРоссияВашингтон (штат)СШАЕвросоюзСНГ
 
 
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