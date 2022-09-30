https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509102.html
Патрушев назвал основную цель англосаксов
Патрушев назвал основную цель англосаксов - РИА Новости, 30.09.2022
Патрушев назвал основную цель англосаксов
Основной целью англосаксов остается обеспечение ими стратегического и экономического превосходства над другими, заявил в пятницу на 18-й встрече руководителей... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:44
2022-09-30T09:44
2022-09-30T10:03
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Основной целью англосаксов остается обеспечение ими стратегического и экономического превосходства над другими, заявил в пятницу на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза России Николай Патрушев."Основной целью американцев и англичан остается обеспечение своего стратегического и экономического превосходства над альтернативными центрами силы. Совершенно очевидно, что такая политика наносит ущерб не только развивающимся странам, но и союзникам Вашингтона и Лондона", - заявил он.По словам Патрушева, в частности, главной жертвой санкций стал ЕС, страдают простые европейцы, при этом ответственность США перекладывают на других членов международного сообщества, используя свое доминирование в информационном пространстве и применяя самые современные технологии.
https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508242.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николай патрушев, россия, вашингтон (штат), сша, евросоюз, снг
В мире, Николай Патрушев, Россия, Вашингтон (штат), США, Евросоюз, СНГ
09:44 30.09.2022 (обновлено: 10:03 30.09.2022)
Патрушев назвал основную цель англосаксов
Патрушев: основной целью англосаксов остается обеспечение превосходства над другими