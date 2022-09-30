https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509102.html

Патрушев назвал основную цель англосаксов

Патрушев назвал основную цель англосаксов - РИА Новости, 30.09.2022

Патрушев назвал основную цель англосаксов

Основной целью англосаксов остается обеспечение ими стратегического и экономического превосходства над другими, заявил в пятницу на 18-й встрече руководителей... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:44

2022-09-30T09:44

2022-09-30T10:03

в мире

николай патрушев

россия

вашингтон (штат)

сша

евросоюз

снг

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Основной целью англосаксов остается обеспечение ими стратегического и экономического превосходства над другими, заявил в пятницу на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза России Николай Патрушев."Основной целью американцев и англичан остается обеспечение своего стратегического и экономического превосходства над альтернативными центрами силы. Совершенно очевидно, что такая политика наносит ущерб не только развивающимся странам, но и союзникам Вашингтона и Лондона", - заявил он.По словам Патрушева, в частности, главной жертвой санкций стал ЕС, страдают простые европейцы, при этом ответственность США перекладывают на других членов международного сообщества, используя свое доминирование в информационном пространстве и применяя самые современные технологии.

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508242.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николай патрушев, россия, вашингтон (штат), сша, евросоюз, снг