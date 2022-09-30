https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508242.html

Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев

Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022

Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев

Текущая геополитическая обстановка в мире непредсказуема, главная причина этому - стремление США и их союзников сохранить свое господство в мире, заявил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:40

2022-09-30T09:40

2022-09-30T09:57

в мире

николай патрушев

сша

россия

снг

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Текущая геополитическая обстановка в мире непредсказуема, главная причина этому - стремление США и их союзников сохранить свое господство в мире, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ."18-я встреча руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ проходит в условиях резкого нарастания международной нестабильности и непредсказуемости дальнейшего развития обстановки. Главной причиной является стремление США и их союзников любой ценой сохранить свое господство в мире", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20220918/sanktsii-1817702399.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николай патрушев, сша, россия, снг