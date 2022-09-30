09:40 30.09.2022 (обновлено: 09:57 30.09.2022)
Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: текущая геополитическая обстановка в мире непредсказуема
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Текущая геополитическая обстановка в мире непредсказуема, главная причина этому - стремление США и их союзников сохранить свое господство в мире, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
"18-я встреча руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ проходит в условиях резкого нарастания международной нестабильности и непредсказуемости дальнейшего развития обстановки. Главной причиной является стремление США и их союзников любой ценой сохранить свое господство в мире", - сказал Патрушев.
18 сентября, 18:23Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции