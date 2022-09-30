Рейтинг@Mail.ru
Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508242.html
Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев
Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022
Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев
Текущая геополитическая обстановка в мире непредсказуема, главная причина этому - стремление США и их союзников сохранить свое господство в мире, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:40
2022-09-30T09:57
в мире
николай патрушев
сша
россия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Текущая геополитическая обстановка в мире непредсказуема, главная причина этому - стремление США и их союзников сохранить свое господство в мире, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ."18-я встреча руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ проходит в условиях резкого нарастания международной нестабильности и непредсказуемости дальнейшего развития обстановки. Главной причиной является стремление США и их союзников любой ценой сохранить свое господство в мире", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20220918/sanktsii-1817702399.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николай патрушев, сша, россия, снг
В мире, Николай Патрушев, США, Россия, СНГ
09:40 30.09.2022 (обновлено: 09:57 30.09.2022)
 
Геополитическая обстановка в мире непредсказуема, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: текущая геополитическая обстановка в мире непредсказуема

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Текущая геополитическая обстановка в мире непредсказуема, главная причина этому - стремление США и их союзников сохранить свое господство в мире, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
"18-я встреча руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ проходит в условиях резкого нарастания международной нестабильности и непредсказуемости дальнейшего развития обстановки. Главной причиной является стремление США и их союзников любой ценой сохранить свое господство в мире", - сказал Патрушев.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 18:23
Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции
 
В миреНиколай ПатрушевСШАРоссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала